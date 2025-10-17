Četiri bivša ministra na sudu, oni poručili: 'Nismo krivi!'

Tek što je počelo, suđenje trojici bivših ministara - Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću - te bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću, moralo je biti odgođeno. Nakon što je sud uzeo njihove osobne podatke, podatke o imovini, nekretninama i pokretninama, te nakon što su se svi redom izjasnili da se ne osjećaju krivima, "zapelo" je na dokaznim prijedlozima.

Zamjenik ravnatelja Uskoka Vedran Libl sudu je predao podnesak s dokazima koje želi iznijeti na sudu, a koji se djelomično razlikuju od onih navedenih u optužnici jer su neki dokazi ispušteni.

- Nismo spremni očitovati se na ovako predložene dokaze. Zašto zastupnik optužbe nije svoj podnesak predao na ročištu 19. rujna, koje smo morali odgoditi kako bi se obrana stigla pripremiti i očitovati na te dokazne prijedloge, nego se sad traži da u dvije minute pregledamo 11 stranica - upitala je Višnja Drenški Lasan, braniteljica bivšeg ministra gospodarstva Darka Horvata.

Složili su se i branitelji ostalih okrivljenika, a branitelj Damira Juzbašića, Šime Matak, istaknuo je da je temeljno ljudsko pravo okrivljenika znati čime Uskok raspolaže i na to odgovoriti. Zbog toga je obrana dobila 15 dana da se pisano očituje o Uskokovu prijedlogu, a suđenje se nastavlja sredinom studenog.

Među svjedocima koje Uskok želi ispitati na sudu su i saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac te troje bivših optuženika koji su se nagodili, bivša Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac te ravnateljica Uprave za potpomognuta područja Katica Mišković.

Optužnica u aferi "Po babi i stričevima" podignuta je u listopadu 2022., potvrđena je u ožujku ove godine, a Horvat je postao prvi ministar koji je praktički iz fotelje završio u Remetincu.

Bivše ministre terete za malverzacije s dodjelom 353.000 eura potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a Aladrovića terete za dva slučaja namještanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), kojem je u inkriminirano vrijeme bio na čelu. Jedno od tih zapošljavanja preko veze tražio je upravo Juzbašić.

Uskok ih tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje i pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem te pomaganje u trgovanju utjecajem. Ana Mandac, Velimir Žunac i Katica Mišković nagodili su se još 2022. s Uskokom te su osuđeni na uvjetne kazne ili rad za opće dobro.