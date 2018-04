'Četiri kolone govore da podjele u društvu nisu prevladane'

Sabor je rad započeo stankama. Arsen Bauk (SDP) osvrnuo se na obilježavanje Bleiburga i Jasenovca. Naveo je kako su četiri kolone u Jasenovcu pokazale da "podjele u hrvatskom društvu, za koje smo mislili prije nekoliko godina da su prevladane, iznova se pokazale u svom punom svjetlu".

- Nije problem u 4 kolone, bilo bi dobro da je jedna. Mislim da je problem u 5. koloni, a ona koja je u Jasenovcu, da tako kažem s nama, a u Saboru i Vladi s njima. Izraz 5. kolona se koristi u jednom drugom kontekstu, ne u ovome aritmetičkom slijedu, ali na najbolji način opisuje odnos u koji si jedan dan s onima koji bez problema toleriraju Za dom spremni, a onda se drugi dan tome čudiš - naveo je Bauk.

Hrvoje Zekanović (Hrast) iskoristio je sabornicu da progovori o odnosima sa Srbijom. Ustvrdio je kako je savršena PR-ovska kampanja premijera završila tako da je hrvatska delegacija pobjegla, iako se nije znalo da li je Vojislav Šešelj gazio zastavu ili nije. Naveo je i kako je tamošnji ministar Vulin više puta omalovažavao našu državu i pljuvao po Domovinskom ratu, ali to, kaže, nije vidio ni premijer ni predsjednica.- U zadnje vrijeme premijeru Plenkoviću očito treba jedan pomak udesno i odjednom se govori o tome kako imamo nedopušteno ponašanje srpskog ministra, koje je oduvijek bilo nedopušteno ponašanje, odjednom se zanemaruje ono ulizničko ponašanje prema Srbiji gdje je iznimno očito da je jedina misija Andreja Plenkovića u tom smjeru da Srbija uđe pod svaku cijenu u EU. A Hrvatska će napraviti apsolutno sve da ona uđe bez da saznamo gdje su posmrtni ostaci hrvatskih branitelja, bez da se s one strane itko ispriča za sve one zločine koji su napravljeni u Domovinskom ratu, bez da nam se isplati i kuna ratne odštete - upozorio je Zekanović.Poručio je kako bi hrvatska politika trebala biti rezolutna u odnosu na Srbiju i reći: dosta, morate se ispričati, morate nam reći gdje su posmrtni ostaci branitelja i civila i platiti ratnu odštetu.- Gospodinu Vulinu s ovoga mjesta poručujem, mnogi njegovi istomišljenici na njegovu žalost napustili su RH i to na traktorima, nek to ne zaboravi - zaključio je Zekanović.