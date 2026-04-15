Četiri milijarde dolara, tisuće dronova, američki Patrioti. Pao veliki dogovor Kijeva i Berlina

Ukrajina i Njemačka sklopile su paket obrambenih sporazuma u ukupnoj vrijednosti od četiri milijarde eura, usmjerenih na jačanje protuzračne obrane, razvoj bespilotnih sustava i zajedničku obrambenu proizvodnju, objavilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Relevantne sporazume u Njemačkoj su potpisali ukrajinski ministar obrane Mykhailo Fedorov i njegov njemački kolega Boris Pistorius, uz prisutnost predsjednika Volodimira Zelenskog i saveznog kancelara Friedricha Merza. Ključni ishod je skup dogovora usmjerenih na jačanje ukrajinskog sustava protuzračne obrane. Posebno je potpisan ugovor vrijedan 3,2 milijarde eura s tvrtkom Raytheon za isporuku nekoliko stotina projektila za sustave Patriot, pri čemu će Njemačka financirati taj ugovor. To će znatno poboljšati zaštitu kritične infrastrukture i gradova.

Osim toga, sporazumi predviđaju isporuku lansera za protuzračne sustave IRIS-T. Vrijednost tog dogovora iznosi oko 182 milijuna eura i također će ga financirati Njemačka.

Mykhailo Fedorov izrazio je zahvalnost Njemačkoj na vodstvu i sveobuhvatnoj potpori.

Zajednički projekti u okviru inicijative “Build with Ukraine”

Drugo ključno područje je zajednička obrambena proizvodnja.

U okviru inicijative “Build with Ukraine” dogovoreno je pokretanje proizvodnje dronova srednjeg dometa za udare, koji koriste inovativne tehnologije, uključujući elemente umjetne inteligencije. Projekt predviđa osnivanje zajedničkog poduzeća u Njemačkoj, njemačko financiranje te isporuku cjelokupne proizvodnje Oružanim snagama Ukrajine, što će u početnoj fazi iznositi nekoliko tisuća takvih dronova.

Također su postignuti dogovori o financiranju ukrajinskih sposobnosti za udare na velike udaljenosti, u ukupnoj vrijednosti od 300 milijuna eura ulaganja u proizvodnju oružja dugog dometa.

Postignuti sporazumi dio su obostrano korisne suradnje između Ukrajine i Njemačke, kako je predviđeno “ratnim planom”.