Obavijesti

News

LIJEVO-DESNO, NEMA NAPRIJED PLUS+

Četiri pitanja i vrlo izdvojena mišljenja: Raskol na Ustavnom sudu, sve se kuha oko Turudića

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 6 min
Četiri pitanja i vrlo izdvojena mišljenja: Raskol na Ustavnom sudu, sve se kuha oko Turudića
Zagreb: Svečana prisega novoizabranih ustavnih sudaca u Uredu predsjednika | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ta neobična situacija, kaže sutkinja Lovorka Kušan, "posljedica je neobičnog tumačenja odredbi Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH strane većine koje umjesto u prilog raspravi ide ka njenom zatiranju"

Potpuni raskol dogodio se na Ustavnom sudu - i to pred očima hrvatske javnosti.

