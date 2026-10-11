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Četiri referenduma, Slovenci podijeljeni: 'Ishod o ukidanju RTV pretplate je tijesan...'

Piše HINA,
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Četiri referenduma, Slovenci podijeljeni: 'Ishod o ukidanju RTV pretplate je tijesan...'
Foto: canva ilustracija
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Većina slovenskih birača na današnjem savjetodavnom referendumu uvjerljivo je podržala uvjetovanje novčane socijalne pomoći obavljanjem rada za opće dobro...

Na današnja četiri referenduma slovenski birači su, prema djelomičnim neslužbenim rezultatima, podržali uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro i ukidanje prava glasa za neke strance na lokalnim izborima, dok je glasanje bilo tješnje o ukidanju RTV pretplate, a odbijene su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi.

Rezultat zakonodavnog referenduma o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi, koji je smatran najvažnijim od četiriju referendumskih pitanja, također je, prema prvim objavljenim rezultatima, pokazivao većinsku podršku izmjeni tog zakona, navodi Slovenska tiskovna agencija STA, no kasnije je rezultat prevagnuo u korist protivnika izmjene nakon više od 80 posto prebrojanih glasačkih listića.

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Kako navodi STA, prema većini prebrojanih glasačkih listića, birači su na današnjem zakonodavnom referendumu postigli kvorum i odbacili izmjenu Zakona o parlamentarnoj istrazi, ali ishod je tijesan. 

Ishod konzultativnog referenduma o ukidanju RTV pretplate također je tijesan, što ukazuje na polovičnu podršku svakoj strani. 

Većina slovenskih birača na današnjem savjetodavnom referendumu uvjerljivo je podržala uvjetovanje novčane socijalne pomoći obavljanjem rada za opće dobro.

Gotovo 62 posto birača glasalo je za, dok je 38 posto glasalo protiv, prema djelomičnim neslužbenim rezultatima nakon prebrojane većine glasačkih listića.

Izlaznost birača bila je nešto manje od 52 posto.

Prema većini prebrojanih glasačkih listića, većina slovenskih birača, njih 56 posto, glasala je za ukidanje prava glasa državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima, a protiv je bilo 44 posto.  

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