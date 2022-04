Četnik jaše dalje: Vučić je ostao na čelu Srbije, ali u Beogradu je opozicija proglasila pobjedu

Opozicija ima većinu u Beogradu. Kad kažem opozicija, mislim na koaliciju Ujedinjeni za pobjedu Beograda, koalicija Moramo i koaliciju NADA, izjavio je to šef beogradskog izbornog stožera koalicije "Ujedinjeni za pobjedu Beograda" Bane Kuzmanović.

Kako je naveo, na nekim biračkim mjestima u glavnom gradu Srbije izbori su trajali skoro do 22. sata jer su tijekom dana "ljudi bili zaustavljani i nisu mogli izvršiti svoju građansku dužnost, a prekidano je glasanje na 10, 15 minuta".

POGLEDAJTE VIDEO:

Kuzmanović je dodao da od predsjednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloša Jovanovića ovisi tko će formirati vlast u Beogradu, opozicija ili SNS, zajedno s Socijalističkom strankom Srbije (SPS). Isto je rekao i Vladeta Janković iz Ujedinjeni za pobjedu Beograda, inače i kandidat opozicija za gradonačelnika Beograda.

- Mi smo u Beogradu sigurno izvojevali pobjedu, kada kažem mi mislim na nekoliko oporbenih stranaka koji bi mogle da oforme vlast, ali nisam siguran da će SNS priznati poraz. Miloš Jovanović iz koalicije NADA rekao je ranije da ne namjerava ići u koaliciju sa SNS-om i da ćemo sad vidjeti hoće li Jovanović održati riječ - rekao je Janković. Miloš Jovanović iz koalicije NADA naveo je da će sigurno biti odlučujući faktor za buduću vlast u Beogradu. Istaknuo je da će pričekati konačne rezultate.

Inače, beogradska Skupština ima 110 mjesta pa za većinu treba imati 56 ruku. Prema prvim rezultatima SNS je osvojila 48 mandata, a njegov potencijalni partner SPS 8 mandata. Ostali mandati su pripali opozicijskim strankama, od krajnje desnice pa do zelene ljevice. Mandatima svoje stranke, ali i socijalista Vučić ima dovoljno ruku za beogradsku vlast, ali je sve to temeljeno na prvim procjenama rezultata, koje su podložne promjenama. Ukoliko Vučić ne uspije sastaviti vlast u srbijanskoj prijestolnici, to bi sasvim sigurno bio početak kraja Vučićeve vladavine, ali za sad mu rezultati idu u korist, ali oporba tvrdi drugačije.

Nadalje, što se tiče rezultata za predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić uvjerljivo vodi te sasvim sigurno ostaje na čelu Srbije još jedan mandat. Toliko se zaletio da je svoju pobjedu uspoređivao s pobjedom Slobodana Miloševića rekavši da je dobio više glasova nego on. Uz to, bitka se vodi i za ulazak u parlament. I tu Vučićeva ima najviše dobivenih mjesta, ali nema većinu. U govoru je zahvalio svima na podršci, ali nije spomenuo socijaliste, koji su mu do sad činili većinu. Nije ih spomenuo ni kao buduće partnere.

- Gledao sam konferenciju predsjednika Vučića. Vjerujem da smo zajedno pobjedili u Beogradu. Nadam se da ćemo surađivati, ali na Vučiću je da odluči - rekao je šef socijalista Ivica Dačić za Nova.rs. Dačić je čestitao Aleksandru Vučiću, kako je rekao na velikoj pobjedi. "Ovo je najbolji pokazatelj ispravnosti politike koju je vodio. Želim mu u ime SPS-a čestitati na ovom ogromnom rezultatu i povijesnoj pobjedi", naveo je Dačić, koji se više bavio Vučićem, a ne rezultatima svoje stranke, na koje se osvrnuo tek na kraju govora.

Lista Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve osvojila je 43,6 posto glasova ili 121 mandat u parlamentu, a lista Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobjedu Srbije 12,9 posto, odnosno 36 zastupničkih mjesta. Lista “Ivica Dačić – premijer Srbije” osvojila je 11,6 posto (32 mandata), Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju 5,4 (15 mandata), Moramo 4,3 procenta (12 mandata), a Boško Obradović – Srpski pokret Dveri – POKS 4,0 posto (11 mandata). Slijedi Milica Ðurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici s 3,9 posto, odnosno 10 mandata. Savezu vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor, koji će Vučiću vrlo vjerojatno osigurati većinu pripast će pet mandata sa 1,5 posto glasova. Za većinu u srbijanskom parlamentu potrebno je 126 zastupnika, koju Vučić može lako skupiti, ali dvotrećinsku, na što je navikao, vrlo teško.

Sasvim je sigurno da je Vučić očekivao da će biti preko 50 posto glasova u Skupštini i ovo mu nikako ne odgovara. Posebno je zanimljivo, kako smo već naveli, da nije spomenuo Dačića kao potencijalnog koalicijskog partnera pa se postavlja pitanje tko će mu držati većinu. Iako u Srbiji od dolaska Vučića na vlast parlament samo provodi odluke vrhovnog vođe, koji se pita za sve. I tko će biti u Vladi i kakvu će politiku ta Vlada provoditi. Unatoč tome što predsjednik ima vrlo uske ustavne ovlasti.

Vučić je najavio da će odstupiti s pozicije predsjednika stranke, a to bi značilo i potpuni kolaps te stranke, koja, prema neslužbenim informacijama, broji više od 700.000 članova. Ali za sve se pita samo jedan čovjek, kako za državu tako i za stranku. Zbog svega, realno je očekivati da će Srbiju i prije isteka mandata, čekati novi izbori, posebice kad se uzme u obzir da je u Beogradu i na izborima za srbijanski parlament, Vučićeva stranka doživjela velike gubitke s obzirom na prethodne izbore.

Najčitaniji članci