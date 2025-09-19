U nesreći su vozač, njegova 18-godišnja suvozačica i dvoje putnika u dobi od 30 i 19-godina teško ozlijeđeni te su zadržani na liječenju u pulskoj Općoj bolnici.
Četvero teško ozlijeđenih u Puli: Mladić (19) pijan vozio auto. Zabio se u hidrant pa u zid...
Četiri su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u petak oko tri sata dogodila u Puli, a prouzročio ju je mladi 19-godišnji vozač pod utjecajem alkohola, vozeći neprilagođenom brzinom, izvijestila je istarska policija.
Prema informacijama iz istarske policije, nesreća se dogodila kada je 19-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1.30 promila upravljao automobilom pulske registracije, kolnikom Ulice Marsovo polje nedaleko nogometnog stadiona "Aldo Drosina" u smjeru Nazorove ulice.
Zbog neprilagođene brzine kretanja skrenuo je u desno izvan kolnika gdje je udario u hidrant, a potom i u zid.
U nesreći su vozač, njegova 18-godišnja suvozačica i dvoje putnika u dobi od 30 i 19-godina teško ozlijeđeni te su zadržani na liječenju u pulskoj Općoj bolnici.
Zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 19-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.