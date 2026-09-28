Mladiću su liječničku pomoć je pružili u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen, piše PU zagrebačka
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Četvorica napala mladića (20) u centru Zagreba: U bolnici je
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Mladić (20) teško je ozlijeđen nakon što su ga u Centru napala četvorica nepoznatih počinitelja. Napad se dogodio u nedjelju oko 3.55 sati, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen, piše PU zagrebačka.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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