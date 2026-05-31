Četvorka osumnjičena za iznudu i palež jurilica ide u istražni

U PUZ-u ističu da je cilj četvorke bio prisiliti 63-godišnjaka na uplatu novca i kod njega izazvati strah pa su 21-godišnjak i 19-godišnjak, u petak navečer, zapalili Lamborghini koji je bio parkiran ispred stambene zgrade u velikogoričkoj Zagrebačkoj ulici.

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni pritvor četvorki koja se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjaka i paleža njegovog Lamborghinija u četvrtak u Velikoj Gorici, kojom prilikom se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu.

Prema pisanju Indexa, četvorki je određen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Kako je ranije izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakinjom, 21-godišnjakom, 19-godišnjakom i 23-godišnjakom zbog iznude nad 63-godišnjakom te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom i to na štetu devet fizičkih osoba i dvije tvrtke.

Policija je priopćila kako su 23-godišnjakinja, za koju mediji navode da je riječ o Angelini H., i 23-godišnjak odvojeno kupili mobitele i SIM kartice. Potom je 23-godišnjak, po uputama Angeline H., poslao dvije poruke 63-godišnjaku kojeg njegova vršnjakinja poznaje otprije. Mediji pišu kako je skupina ucjenjivala velikogoričkog poduzetnika koji je za Jutarnji list ispričao da poznaje Angelinu H. i da je riječ o kćeri čovjeka od kojeg je ranije kupio zemljište.

Kako precizira PUZ, 23-godišnjak je u poruci tražio da na ime nepostojećeg duga na kripto adresu isplati više milijuna eura, na što 63-godišnjak nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. Ustrajući u počinjenju kaznenog djela, Angelina H. i 23-godišnjak su odlučili da 21-godišnjak i 19-godišnjak zapale Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi 63-godišnjak.

Osim Lamborghinija koji je u potpunosti izgorio, požar se proširio i na četiri automobila, a ujedno je oštećena i stambena zgrada jer je nagorjela fasada s južne, istočne i zapadne strane te su oštećeni prozori na ukupno sedam stanova, dodaje PUZ.

Osumnjičeni su, naglašava policija, na taj način izazvali neposrednu opasnost za imovinu većeg opsega, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi, a teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravovremeno spriječili širenje požara.

U PUZ-u nadodaju da su podmetanje požara i uništenje imovine, kao i ozbiljne prijetnje, kod 63-godišnjaka izazvale osjećaj uznemirenosti i straha za život članova njegove obitelji ali i njegov vlastiti život što ga je ispravno potaklo da se obrati policiji.

Navode i da je 23-godišnjak po uputi Angeline H., nakon svega ponovno uputio prijeteću poruku 63-godišnjaku. U policiji ističu i da je materijalna šteta velikih razmjera, ne manja od 1,2 milijuna eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.  

