Change konferencija donosi bogat program i IT stučnjake

Konferencija, koja iz godine u godinu okupi više od 400 IT stručnjaka, održat će se 28. rujna u tvornici Kraš u Zagrebu. Change predstavlja priliku za sve developere, analitičare, testere i ostale IT entuzijaste koji se bave razvojem softvera, da steknu nova znanja i poznanstva te se iz prve ruke informiraju o trendovima u IT industriji.

Ovogodišnje izdanje Change konferencije dovodi više od 25 domaćih i stranih stručnjaka koji će se okupljenima obratiti zanimljivim predavanjima u tri paralelna tracka ne bi li svaki posjetitelj mogao pronaći nešto za sebe. Change će ugostiti predavače iz CloudBeesa, Remitlyja, Hazelcasta, SnapTortoisea, Rimac Automobila i drugih renomiranih tvrtki.

Konferenciju će otvoriti Crystal C. Yan iz Remitlyja koja će govoriti o svom bogatom iskustvu u dizajniranju Machine Learning produkata. Konkretno, Yan će objasniti kako je, uz korištenje određenih alata, moguće predvidjeti hoće li predloženo pravilo postati zakon u SAD-u ili pak izračunati kolika je vjerojatnost da će bivši zatvorenik ponovno biti uhićen. Nakon toga, posjetitelji će moći odabrati jedan od tri tracka s predavanjima ili se pridružiti tracku s radionicama.

Foto: King ICT

U fokusu ovogodišnjeg Changea bit će mikroservisi, blockchain, big data, testiranje, baze podataka, sigurnosni aspekti razvoja, razne namjene Java tehnologije, ali i poslovne teme poput načina kako unaprijediti komunikaciju te što low-code platforme znače za poslovne analitičare.

Direktor programa Aleksander Radovan najavio je što nas čeka na Changeu 2019: „Zastupljene su teme kao što su C# razvoj Machine Learning model s ML.NET-om o čemu će govoriti renomirani stručnjak Jeff Prosise, dok će Denis Radin prisutne zaintrigirati govoreći o pravilima za programiranje u JavaScriptu koja je propisala NASA. Dalibor Topić napravit će osvrt na najvažnije događaje vezane uz Javu 13, 14, kao i buduće verzije, a Viktor Farčić objasnit će korištenje Jenkins X-a kod Serverless deploymenta.“

Dodaje i kako nas u nastavku konferencije čekaju Andrea Knez Karačić i Dobriša Adamec iz Rimac Automobila, koji će usporediti iskustva s tehnologijama s kojima rade, dok će profesor s FER-a, Damir Kalpić, opisati iskustvo osnivanja odjela na fakultetu iz koje su izrasli mnogi uspješni inženjeri, kao i osnovala i uspješna tvrtka s jednim od studenata.

Foto: King ICT

Uz bogat predavački program, održat će se i radionice na kojima će sudionici imati priliku učiti o testiranju i poslovnoj analizi. Radionicu na temu white box i load testiranja web API sučelja korištenjem jMeter alata održat će Kingov voditelj testiranja i kontrole kvalitete Davor Banović, dok ćete od Kingove poslovne analitičarke, Maje Golubić, moći naučiti kako izbjeći pogreške prilikom pisanja specifikacija.

Iz KING ICT-a naglašavaju kako ih veseli što će sav prihod od prodanih ulaznica biti doniran Udruzi IGRA kako bi podržali napore udruge u provođenju programa podrške mladima iz alternativne skrbi prilikom njihova osamostaljenja i uključivanja u život zajednice.

Ulaznice možete kupiti putem Entrio sustava po cijeni od 220 kuna, odnosno 100 kuna ako ste student. S obzirom na veliki interes, organizatori pozivaju da svoje ulaznice osigurate što prije.

Change novosti, detaljnije informacije o predavačima, programu i temama konferencije možete pratiti na webu, Facebook i Twitter profilu konferencije.

Tema: Promo sadržaj