Che je za života u odnosu na Tita bio kaplar, a danas je svjetska pop ikona revolucije

Franjo Tuđman je za Tita rekao da je bio najveći Hrvat svih vremena. Bilo bi zanimljivo čuti diskusiju Tuđmana, na tu temu, s Andrejem Plenkovićem, koji je Tita opisao kao “diktatora”

<p>Tko je bio najveći Hrvat svih vremena? Josip Broz Tito. Ovu konstataciju - koja bi zapanjila srednjoškolce i djecu - nije iznio nekakav okorjeli ljevičar, nego drugi lik koji je i sam u najužoj konkurenciji za najvećeg Hrvata svih vremena. Njegovo ime je Tuđman, dr. <strong>Franjo Tuđman</strong>, a poznat je kao Otac domovine, Nevenke, Stjepana i Miroslava, i uopće uzev, tvorac svih kanona o hrvatstvu kao takvom. To je rekao zapanjenom histrionu Zlatku Vitezu, koji nije vjerovao svojim ušima.</p><p>Vitez je zato zamolio Tuđmana da mu ponovi svoj odgovor - uz laganu sugestiju kako bi na pijedestalu trebao biti on, Tuđman - no ovaj je samo prisnažio svoju tvrdnju: najveći Hrvat u povijesti jest Tito.</p><p>To smo čuli prošlog tjedna, u elitnom, domoljubnom terminu u seriji “Predsjednik”.</p><p>Bilo bi zanimljivo čuti diskusiju Tuđmana, na tu temu, s Andrejem Plenkovićem, koji je Tita opisao kao “diktatora” ili Kolindom koja je u njemu - navodno uz Radeljićevu i Karamarkovu asistenciju - vidjela masovnog ubojicu.</p><p>O koristi i štetnosti Tita za život pripovijedao nam je u vrijeme najžešćih sukoba oko Trga maršala Tita jedan bivši premijer, pametan čovjek koji je, nažalost, napravio neke pogreške u životu. Njegova priča je utemeljena u iskustvu.</p><p>- Nikad ne bih mijenjao ime Trgu maršala Tita. A znate zašto? Zbog hrvatskih državnih interesa. Kad god bi mi u diplomatskoj aktivnosti trebala podrška većeg broja zemalja, naročito onih iz pokreta nesvrstanih, obratio bih se Budimiru Lončaru i rekao mu:</p><p>‘Leko, treba nam to i to, daj malo vidi kod svojih nesvrstanih prijatelja’. On bi okrenuo neke telefone i stvar bi bila riješena...</p><p>Kako god bilo, Josip Broz Tito više nema trg u Zagrebu, Milan Bandić poslao ga je na smetlište povijesti, no rekordne naklade knjiga iz oblasti titologije, kao i pojedinačni pokušaji komercijalizacije imena i djela bivše ikone nesvrstanih, pokazuju da<br/> <br/> Tito i danas kotira bolje od Vegete, Sumameda ili nekih drugih brendova nasatalih pod njegovim režimom.</p><p>Povjesničar, dr. Tvrtko Jakovina - koji je upravo završio veliki posao na biografiji Budimira Lončara - na pitanje o Titu kao brendu (konačno, on je uz Teslu najpoznatiji čovjek iz ovih krajeva koji nije živio od lopte, spuštanja niz bijele padine ili prebacivanja teniske loptice preko mreže) vrlo jasno kaže:</p><p>- Tito proizvodi novac u Kumrovcu, koji u rodnoj kući Tita ima izložbu o pionirskom pokretu i jedva ijednu Titovu fotografiju. Čak više nemate ni američkog predsjednika Nixona u Kumrovcu. A onda, ako se već pokazuju pioniri, što se ne pokazuju slične organizacije od zapada do istoka? Mi valjda mislimo da su pioniri samo istočnoeuropska izmišljotina. Nisu, no kod nas nema snage za širi pogled, kontekst, usporedbe. Zašto se, pak, Tito ne koristi u marketinške svrhe onako kako bi to bilo logično - a zašto Hrvatska ne navodnjava svoja polja da bi mogla prehraniti barem Hrvatsku? Zašto Hrvatska nema zdravstveni turizam? Zašto Hrvatska nema više naftnu kompaniju? Zato ne može ni iskoristiti ono što bi donosilo novac i pomoglo da se objasnimo, razumijemo što smo bili u 20. stoljeću. Ove generacije naših poslovnjaka, političara i menadžera, pa ni povjesničara, naprosto očito nisu te. Ili još nisu te.</p><p>Možda se stvari promijene, možda kupimo natrag Inu i možda shvatimo što čini prošlost Hrvatske.</p><p><em><strong>*Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 21. kolovoza</strong></em></p>