Christiane Amanpour o Mladiću: Jedan od najbrutalnijih ubojica na svijetu napokon je mrtav

Poznata ratna reporterka Christiane Amanpour oglasila se nakon vijesti o smrti krvnika Ratka Mladića, koji je u četvrtak preminuo u 84. godini dok je služio doživotnu kaznu u pritvoru UN-a u Haagu.

One of the world's most brutal murderers is finally dead.

At 84 years old the former Bosnian Serb general, Ratko Mladić lived way longer than he allowed his tens of thousands of victims.

The more than 7000 Muslim men and boys he had slaughtered in Srebrenica will be his enduring… — Christiane Amanpour (@amanpour) August 27, 2026

Amanpour je na društvenoj mreži X Mladića opisala kao „jednog od najbrutalnijih ubojica na svijetu“ te istaknula da je živio znatno dulje od desetaka tisuća svojih žrtava.

Posebno je izdvojila genocid u Srebrenici i više od 7000 ubijenih bošnjačkih muškaraca i dječaka, poručivši da će njihove smrti ostati Mladićeva trajna sramota. Podsjetila je i da je pred Haškim tribunalom proglašen krivim za genocid i druge teške zločine.

Amanpour je u objavi istaknula i ulogu novinara koji su tijekom rata u BiH izvještavali s terena. Navela je kako je ponosna na posao koji su novinari tijekom 1990-ih obavili kako bi dokumentirali njegove zločine i pridonijeli tome da Mladić naposljetku bude pozvan na odgovornost.