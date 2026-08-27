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'NJEGOVA TRAJNA SRAMOTA'

Christiane Amanpour o Mladiću: Jedan od najbrutalnijih ubojica na svijetu napokon je mrtav

Piše 24sata,
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Christiane Amanpour o Mladiću: Jedan od najbrutalnijih ubojica na svijetu napokon je mrtav
Foto: POOL/REUTERS
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Amanpour je na društvenoj mreži X Mladića opisala kao „jednog od najbrutalnijih ubojica na svijetu“ te istaknula da je živio znatno dulje od desetaka tisuća svojih žrtava.

Poznata ratna reporterka Christiane Amanpour oglasila se nakon vijesti o smrti krvnika Ratka Mladića, koji je u četvrtak preminuo u 84. godini dok je služio doživotnu kaznu u pritvoru UN-a u Haagu.

Amanpour je na društvenoj mreži X Mladića opisala kao „jednog od najbrutalnijih ubojica na svijetu“ te istaknula da je živio znatno dulje od desetaka tisuća svojih žrtava.

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Posebno je izdvojila genocid u Srebrenici i više od 7000 ubijenih bošnjačkih muškaraca i dječaka, poručivši da će njihove smrti ostati Mladićeva trajna sramota. Podsjetila je i da je pred Haškim tribunalom proglašen krivim za genocid i druge teške zločine.

Amanpour je u objavi istaknula i ulogu novinara koji su tijekom rata u BiH izvještavali s terena. Navela je kako je ponosna na posao koji su novinari tijekom 1990-ih obavili kako bi dokumentirali njegove zločine i pridonijeli tome da Mladić naposljetku bude pozvan na odgovornost.

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