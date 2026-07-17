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DOSJE PAVELIĆ PLUS+

CIA: Pavelić nudi ustašku legiju za Korejski rat, ali to je čisto hvalisanje i fantazija...

Piše Željko Karaula,
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CIA: Pavelić nudi ustašku legiju za Korejski rat, ali to je čisto hvalisanje i fantazija...
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Dokumenti CIA-e otkrivaju kako su se ambicije Ante Pavelića, interesi Juana Peróna i otpor argentinskih radnika sudarili u jednoj od najbizarnijih epizoda Hladnog rata, otkriva povjesničar Željko Karaula za Express

Korejski rat (1950. - 1953.) bio je prva velika užarena točka Hladnog rata. No malo je poznato da se njegova sudbinska jeka duboko odrazila i na političku javnost i emigrantsko podzemlje tadašnje peronističke Argentine. U tom je razdoblju stvorena neobična povijesna poveznica između pragmatične ekonomske politike “profašističkog” argentinskog predsjednika Juana Dominga Peróna, masovnog otpora argentinskih radnika i očajničkih nastojanja bivšeg poglavnika NDH u emigraciji, Ante Pavelića, da se kroz formiranje “ustaške legije” nametne Sjedinjenim Američkim Državama kao njihov vjerni antikomunistički saveznik. Zahvaljujući deklasificiranim dokumentima američke Središnje obavještajne agencije (CIA) i suvremenim historiografskim istraživanjima danas možemo u potpunosti rekonstruirati ovu zamršenu mrežu tajne diplomacije, masovnih štrajkova i propalih obavještajnih iluzija.

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