Čiča je vozio drogobil! Otkrili mu 8 kila kokaina u električnom vozilu! Dobio 6 godina zatvora

Umirovljenik koji je pokušao prokrijumčariti kokain u Ujedinjeno Kraljevstvo, skriven u svom električnom vozilu, osuđen je na višegodišnju zatvorsku kaznu. Kako prenosi Daily Mail, vrijednost zaplijenjene droge na ulici procjenjuje se na oko 750.000 eura.

Ronald Lord (71) osuđen je na šest godina zatvora nakon što je kod njega pronađeno osam kilograma kokaina klase A. Droga je bila skrivena u stražnjoj ploči sjedala njegovog električnog vozila koji koriste stariji i oni s poteškoćama u kretanju. Zaustavili su ga na aerodromu Gatwick 7. veljače ove godine.

Otkrili ga na aerodromu

Službenici granične policije otkrili su drogu nakon što su odlučili podvrgnuti vozilo rendgenskom pregledu, priopćila je Nacionalna agencija za kriminal. Detaljnim pregledom utvrđeno je da se u konstrukciji skutera nalazi osam paketa s kokainom.

Umirovljenik iz Montreala u Kanadi tvrdio je da u Ujedinjeno Kraljevstvo dolazi u razgledavanje znamenitosti nakon sedmodnevnog odmora na Barbadosu.

Tijekom ispitivanja, Lord je izjavio kako ne zna kako je droga dospjela u njegov skuter te je nijekao bilo kakvu povezanost s njom. Međutim, njegova priča se počela raspadati kada je tijekom pretrage u njegovom džepu pronađen vijak koji je odgovarao ploči sjedala skutera, upravo na mjestu gdje je droga bila skrivena.

Istraga je također otkrila da je lagao o svom boravku na Barbadosu, gdje je proveo samo tri dana, a ne sedam kako je prvotno tvrdio.

Viši istražitelj NCA, Richard Wickham, komentirao je slučaj:

"Organizirane kriminalne skupine trebaju krijumčare poput Lorda kako bi unijeli drogu klase A u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je bande koje se bave nasiljem i izrabljivanjem prodaju za ogroman profit."

"Očito je mislio da će zbog svojih godina biti manje sumnjiv organima reda. Prevario se i nadam se da će ovaj slučaj poslati poruku svima koji bi razmišljali o nečem sličnom," dodao je Wickham.