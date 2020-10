Čičak: Nismo sklopili milijunski posao s Elektrocentrom Petek

<p>Saborski zastupnik <strong>Mato Čičak </strong>(HDZ) odbacio je u ponedjeljak prozivke kako je općina Rugvica, čiji je načelnik, unatrag dvije godine sklopila milijunski posao sa tvrtkom Elektrocentar Petek te kako živi u kući koja nije legalizirana.</p><p>Za projekt energetske učinkovitosti, općina Rugvica potpisala je ugovor s nositeljem projekta, tvrtkom Elos iz Solina koja je dobila 95, 45 posto posla, do je tvrtka Elektrocentar Petek, koja je bila u zajednici ponuditelja, dobila 4, 55 posto udjela u poslu, rekao je Čičak Hini.</p><p>- Izraženo u novcima, tvrtka Elos dobila je posao vrijedan 7, 3 milijuna kuna, a Elektrocentar Petek 350 tisuća kuna, oni su radili samo demontažu postojećih i montažu novih rasvjetnih tijela - kazao je Čičak.</p><p>Ta tvrtka, navodi, ni prije ni kasnije nije ništa radila u općini Rugvica.</p><p>Čičak se osvrnuo i na navode da u službenom dokumentu njegove općine stoji da je odluka o odabiru tvrtke Elos i ECP donesena u siječnju 2018., a da je natječaj raspisan u rujnu iste godine.</p><p>- To je pogrešno napisan datum, iz ostale dokumentacije jasno se vidi da je natječaj bio raspisan u jesen 2018, a ugovor o odabiru potpisan 2019. - rekao je Čičak.</p><h2>Ne živim u kući koja nije legalizirana</h2><p>Odbacio je i prozivke jednog portala da živi u kući koja nije legalizirana.</p><p>- Moja kuća je i prije i kasnije bila legalna, odbacujem tezu da je bila nelegalna, imam oba dokumenta, rješenje o uvjetima građenja i kompletnu legalizaciju koja to dokazuje - izjavio je.</p><p>Objasnio je kako njegova kuća ima pravomoćnu građevinsku dozvolu iz 2009., da je trebala biti u većem obujmu, da je sagrađen bio samo 1. kat koji je uredio, pa odlučio da neće graditi 2. kat. Odustao sam i u lipnju podnio zahtjev za postupak legalizacije, platio sam kaznu na osnovu toga“, rekao je saborski zastupnik koji je u Sabor ušao kao zamjena za <strong>Dražena Barišića</strong> (HDZ) koji je osumnjičen i uhićen u aferi Janaf.</p><p>Niz prozivki i optužbi na svoj račun, Čičak povezuje s ponovnim ulaskom u Sabor.</p><p>Razlog tomu je što sam ušao u Sabor, netko me na taj način želi diskreditirati, kazao je zastupnik koji je tu dužnost obnašao i u prošlom saborskom sazivu.</p>