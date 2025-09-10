Obavijesti

PALA ELEKTRIČNA MREŽA

Cijela Kuba ostala bez struje...

Piše HINA,
Foto: Norlys Perez/REUTERS

I prije sloma mreže u srijedu, u kojem je 10 milijuna stanovnika ostalo bez struje, mnogi diljem tog karipskog otoka već su svakodnevno imali nestanke struje u trajanju od 16 ili više sati...

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža srušila se u srijedu ujutro četvrti put u manje od godinu dana, uzrokujući nestanak struje diljem te komunističke zemlje, priopćile su vlasti.

"Došlo je do potpunog prekida elektroenergetskog sustava", priopćili su ministarstvo energetike i nacionalni sindikat električne energije. Operater mreže priopćio je do ispada došlo u 9:14 sati. Iz ministarstva kažu da se uzroci istražuju i da je proces obnove mreže već započeo.

Do kvara mreže došlo je nakon niza nestanaka struje diljem zemlje od kraja prošle godine, koji su gurnuli krhki i zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije u gotovo potpuno nefunkcioniranje.

Zemlja se također suočava s nestašicom goriva i hrane te drugim problemima u najgoroj ekonomskoj krizi u nekoliko desetljeća.

Kubanske termoelektrane na naftu, već zastarjele i jedva funkcionalne, prošle su se godine našle u ponoru kad je opao uvoz te sirovine iz Venezuele, Rusije i Meksika.

