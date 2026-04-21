Niz jezivih prijetnji o bombama u školama! Analitičari: 'Teško je utvrditi tko šalje takve poruke'

Više zagrebačkih srednjih škola je u utorak ujutro dobilo dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su bile evakuirane. Policijska uprava dubrovačko-neretvanska utvrdila je pak da su lažne bile i dojave o postavljenim eksplozivnim napravama koje su u utorak ujutro zaprimljene u čak osamnaest škola na njihovom području. Drama se odvijala samo dan nakon što je nastava iz istog razloga otkazana i u nekoliko splitskih srednjih škola, za koje se dojava pokazala lažnom. Poruke koje počinitelji šalju školama su jezive.

U cijeloj se Hrvatskoj, ali i regiji već tjednima događa isto - prije nekoliko dana prijetnja je stigla i "za tri trgovačka centra u Zagrebu, krajem ožujka je policija zaprimila i dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi suda u Varaždinu, lažne su bile i dojave o bombama u zgradi zagrebačke Gradske uprave i u OŠ Jelkovec.

Isto je u Srbiji i BiH, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori - od sredine travnja nižu se prijetnje trgovačkim centrima i školama, hotelima, nakon čega slijedi evakuacija, u školama i prekid nastave. Prilikom jedne takve dojave je iz sarajevskog hotela evakuiran i austrijski predsjednik Aleksander van der Belen, koji je boravio u posjetu BiH. Tamošnja je policija zaprimila i prijetnju smrću bošnjačkom članu Predsjedništva, Denisu Bećiroviću. Federalni MUP je bio izvijestio kako uspijevaju pronaći većinu onih koji šalju lažne prijetnje te da je u ranijim sličnim slučajevima otkriveno da su počinitelji uglavnom bili učenici, često maloljetnici. Htjeli su zatvoriti školu, a onda bi se "zaigrali" pa prijetnje počeli slati i drugdje.

- Jako je teško, i nezahvalno, povezati i iščitati motive: da je u pitanju samo jedna država, ili da su prijetnje upućene samo školama, samo trgovinama i slično, motiv je lakše iščitati. Na kraju školske godine, to u slučaju škola mogu biti nezadovoljni učenici, u slučaju trgovačkih centara nečija sabotaža i slično. Ovako, kad se isto događa na tako širokom prostoru, i na toliko različitih mjesta, teško je nagađati, kaže za 24sata Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost.

- Sve je moguće: da dojave šalju psihički bolesne osobe; da je to skupina koja se samo na jako loš način zabavlja pa onda promatra što se događa, ili netko sasvim treći, kaže Cvritla. Kako dodaje, tko god da takvo nešto radi, radi na veliku štetu države čije resurse troši. Na pitanje mogu li ovakve prijetnje imati i političku pozadinu, stručnjak odgovara kako ne vidi takav, zajednički nazivnik ovih događanja u regiji.

- Najbolja je prevencija objava o uhićenju počinitelja, slanje poruke da ih je moguće uloviti, zaključuje Cvrtila.

- Nasilje je sve prisutnije, nažalost i u školama - zaposleni roditelji nemaju vremena za djecu, odgoj je drukčiji, a djeca, uz sve to, danas imaju pristup sadržajima koji su im prije bili nedostupni. Svijet je uistinu globalan, pa se njime brzo šire i najružniji primjeri ponašanja, napominje pak politički i sigurnosni analitičar Denis Avdagić.

Danas je, kaže, puno teže ući u trag počiniteljima nego u vrijeme kad su, sjetit će se stariji, dojave o bombama slali s telefonskih govornica.

- Danas je to daleko teže, otvara se besplatne e-mail servise, mogućnosti su brojne, i počinitelji teško bivaju otkriveni, dodaje Avdagić. 