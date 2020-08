U nedjelju prete\u017eno, a od sredine dana djelomice sun\u010dano o\u010dekuje se u sredi\u0161njim predjelima. Uz ja\u010di razvoj oblaka mogu\u0107 je i poneki pljusak s grmljavinom, osobito potkraj dana, a uglavnom na sjeverozapadu i prije.

Cijeli dan prženje, a onda šok! Pljuskovi, pijavice i zahlađenje

U nekim djelovima Hrvatske još će danas vladati nesnosne vrućine i može se očekivati vrhunac toplinskog vala. Ipak, na sjeverozapadu Hrvatske već danas su mogući pljuskovi s grmljavinom

<p>Vrućina i jugo čekaju nas u nastavku posljednjeg kolovoškog vikenda, ali na zapadu nas čeka i promjena s pljuskovima i grmljavinom. Donosi je fronta i ciklona, koje će se početkom idućeg tjedna preseliti nad Hrvatsku, donosi za <strong><a href="https://www.hrt.hr/648525/vrijeme-i-promet/nedjelja-vruca-no-stizu-pljuskovi-i-zahlaenje" target="_blank">HRT</a> </strong>dipl.ing. <strong>Tomislav Kozarić</strong> iz DHMZ<br/> <br/> Stoga, prije prave promjene u ponedjeljak, u nedjelju u Slavoniji i Baranji očekuje se vrhunac toplinskog vala.<br/> <br/> Najviša temperatura oko 35, a ponegdje može dosezati i vrlo vrućih 37 stupnjeva, vrijednosti koje cijelog ljeta ondje još nisu izmjerene. </p><p>U nedjelju pretežno, a od sredine dana djelomice sunčano očekuje se u središnjim predjelima. Uz jači razvoj oblaka moguć je i poneki pljusak s grmljavinom, osobito potkraj dana, a uglavnom na sjeverozapadu i prije.</p><h2>Na zapadu Hrvatske moguće nevere</h2><p>Na zapadu Hrvatske doći će do porasta naoblake, osobito u drugom dijelu dana uz mjestimice kišu, pljuskove i grmljavinu, te moguće nevere. Očekuju se i obilniji pljuskovi, ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području.</p><p><br/> <br/> U Dalmaciji se temperatura danas ipak neće mijenjati. Noću i ujutro često vrlo toplo zbog juga, a zatim vruće, pogotovo u Zagori, gdje se očekuje i do 35 stupnjeva. Od sredine dana očekuje se više oblaka na sjevernom dijelu Dalmacije.</p><p><br/> <br/> No zapuhat će jako jugo, mjestimice je moguće i olujno uz jače valovito more.<br/> <br/> Na južnom Jadranu u nedjelju kao i u subotu - mnogo sunca, umjereno i jako jugo, noću većinom vrlo toplo, a danju vruće.</p><h2>Otkazane neke katamaranske linije</h2><p>Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta danas neće ploviti katamaranske linije Split-Vis, Rijeka-Cres-Mali Lošinj.</p><p>Jadrolinija najavljuje da u nedjelju, 30. kolovoza neće biti polaska katamarana iz Malog Lošinja, na liniji Mali Lošinj – Cres – Rijeka i Pula-Zadar-Pula.</p><p>U splitskom okružju, Jadrolinija za nedjelju zbog jakog do olujnog juga najavljuje prekid katamaranske linije Vis – Split.</p>