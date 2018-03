Cijena banana skočila za 30%: Do Uskrsa će biti još skuplje...

Banane su krajem veljače poskupjele za 30 posto, s 10 na 13 kuna po kilogramu što je zabrinulo brojne proizvođače ovog voća. No, veletrgovci bananama najavili su da će cijene još rasti i to sve do Uskrsa kada bi se mogle popeti i do 15 kuna, što je najviše u proteklih 30 godina, piše Jutarnji list.

Rast cijena banana uzrokovalo je više stvari - od vremenskih uvjeta do političkih previranja u državama koje su najveći izvoznici.

U Hondurasu su, primjerice, djelatnici jednog od najvećih uzgajivača banana bili u štrajku, u Gvatemali su problem bile niske temperature, a u Kostariki je do problema u opskrbi došlo zbog obilnih oborina.

I dok se cijena banana u Hrvatskoj trenutačno kreće oko 13 kuna, u drugim EU zemljama situacija je ipak bolja. U Njemačkoj se tako banane po kilogramu prodaju za 7,5, u Engleskoj za 6,5 kuna, a u Češkoj za 9. U Italiji je cijena gotovo kao kod nas - 12,6 kuna po kilogramu.

Utjecaj ovog poremećaja mogao bi trajati još nekoliko tjedana

PROČITAJ JOŠ: Nutella drastično promijenila recept: Jedemo sami šećer