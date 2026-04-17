Cijena nafte pala ispod 100 $

Na azijskim burzama u petak su cijene dionica oslabile, ali su na putu rasta drugi tjedan uzastopno, dok su cijene nafte ostale ispod 100 dolara po barelu, jer ulagači procjenjuju da je rizik oslabio uoči ključnog vikenda koji bi mogao utrti put brzom rješenju rata na Bliskom istoku. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih pao je jutros 0,8 posto, jer ulagači ostvaruju dobit nakon snažnog rasta ovog mjeseca. Indeks se i dalje nalazi blizu najviše razine od 2. ožujka, prvog trgovinskog dana nakon izbijanja rata u Iranu. Od početka travnja porastao je 14,5 posto, nakon što je u ožujku potonuo 13,5 posto.

Japanski Nikkei skliznuo je jutros 0,9 posto, nakon što je u četvrtak dosegnuo rekordnu razinu. Sva ostala regionalna dionička tržišta, izuzev indijskog, jutros su u crvenome, no vratila su se na razine prije izbijanja rata krajem veljače.

Desetodnevno primirje između Libanona i Izraela stupilo je na snagu u četvrtak, a američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se sljedeći sastanak između SAD-a i Irana mogao održati tijekom vikenda, kada istječe njihovo primirje.

Ulagači su ovoga mjeseca zauzimali optimističan stav prema bilo kakvim znakovima rješenja te krize, iako je Hormuški tjesnac, kroz koji inače prolazi petina svjetske opskrbe naftom i plinom, i dalje zatvoren.

Nafta ispod 100 dolara, a tjesnac zatvoren

Za Andrewa Chorltona, glavnog direktora investicija za javne obveznice u M&G-u, posljednja dva tjedna bila su iznenađujuća u pogledu toga koliko su brzo tržišta bila spremna zanemariti sukob i energetski šok.

"Postoji prilično velik kontrast između onoga što kreatori politika i središnji bankari govore o rizicima koje ovaj sukob stvara i onoga što tržište implicira. To donekle djeluje samozadovoljno. Čini se malo vjerojatnim da ne bi trebala biti uračunata neka dodatna premija rizika, bilo za rast ili inflaciju", upozorava Chorlton.

Cijene nafte ostale su ispod 100 dolara po barelu unatoč zatvorenom Hormuškom tjesnacu. Na londonskom tržištu cijena Brent barela pala je više od 1 posto na 98,14 dolara, dok je na američkom tržištu WTI barel pojeftinio 1,6 posto na 93,15 dolara.

Zatvaranje tog plovnog puta uzrokovalo je najgori cjenovni šok za naftu u povijesti i potaknuo Međunarodni monetarni fond da snizi izglede za globalno gospodarstvo, upozorivši da bi dugotrajni sukob mogao gurnuti svijet na rub recesije.

Dolar blizu najnižih razina od početka rata

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke valute u odnosu na košaricu valuta uključujući jen i euro, nalazio se jutros na 98,24 boda, blizu najniže razine od 2. ožujka. Indeks je od prošle srijede u padu, zabilježivši osam dana korekcije u nizu.

Euro se pritom zadržao na 1,1779 dolara, nešto ispod sedmotjednog vrhunca dosegnutog u četvrtak. Jen je bio nešto slabiji prema dolaru, za 0,15 posto, na 159,42 jena za dolar nakon što je guverner Banke Japana Kazuo Ueda izbjegao signalizirati da bi podizanje kamatnih stopa moglo biti na dnevnom redu ovog mjeseca, što je ostavilo trgovce da nagađaju o sljedećem potezu središnje banke.