Cijena zlata oborila novi rekord! Naučite kako možete trgovati cijenom zlata iz svoje kuće

Cijena zlata je oborila novi rekord jer investitori ulažu novac u plemeniti metal zbog strahova od utjecaja pandemije covid na svjetsko gospodarstvo i pogoršavanja odnosa između Sjedinjenih Država i Kine

<p>Plemeniti metal sija u punom sjaju i skočio je na 1985 dolara za uncu, čime je oborio prethodni rekord od 1920 dolara postavljen u rujnu 2011. godine tijekom financijske krize. Cijena zlata je ove godine za sada porasla preko 30%.</p><p>Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom zlata na online burzi (takozvani financijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatni vodič "Kako trgovati cijenom zlata online". Vodič je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.</p><p>Zlato se odavno smatra sigurnim financijskim utočištem, robom u koju investitori preusmjeravaju kapital u periodima neizvjesnosti, kako bi se zaštitili od pada vrijednosti dionica i devalvacije novca. Podršku plemenitom metalu pružile su i nove tenzije između SAD i Kine, usprkos tome što su dvije strane nedavno postigle prvu fazu trgovinskog sporazuma.</p><p>Nagli skok novih slučajeva zaraze virusom korona u lipnju i srpnju u SAD probudio je strahove da će recesija trajati duže nego što je to bilo očekivano. Nedavni rast broja zaraženih u Aziji i nekim državama Europe kao što su Francuska, Španjolska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i uporno širenje zaraze u Južnoj Americi i Indiji dodatno potiču zabrinutost.</p><p>Američki dolar je nedavno opadao i spustio se na najnižu razinu u posljednje dvije godine u odnosu na druge glavne svjetske valute uslijed sve većih sumnji u brz gospodarski oporavak Sjedinjenih Država, kao i zbog sve većih tenzija sa Kinom. Nakon što su SAD objavile najlošiji tromjesečni rezultat BDP-a u povijesti, kao i niz drugih negativnih gospodarskih podataka, ulagači su počeli ozbiljno sumnjati u ranije prognoze o brzom oporavku, što je vršilo pritisak na američku valutu. Cijena zlata se računa u dolarima, stoga padanje ove valute dodatno potiče potražnju za plemenitim metalom.</p><p>Cijena zlata se obično kreće u suprotnom smjeru u odnosu na kamatne stope i američki dolar, što bi u kombinaciji sa ograničenim rastom opskrbe iz rudnika moglo dodatno potaći uspon cijene. Bank of America očekuje da će cijena zlata iduće godine dostići 3000 dolara za uncu.</p><p>Izvori: Wall Street Journal, Bloomberg i Reuters</p>