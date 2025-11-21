Obavijesti

PET SKUPINA

Cijene dopunskog žele podići za čak 60 posto! Evo tko sve ima pravo na besplatno osiguranje

Piše Ivan Štengl,
Da bi se ostvarilo pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, potrebno je podnijeti zahtjev u HZZO-u te priložiti dokumente koji dokazuju osnovu – primjerice rješenje o invaliditetu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pustio je u javno savjetovanje nacrt odluke kojim predlaže da godišnja polica dopunskog osiguranja poskupi s 111,49 eura na čak 180 eura. Riječ je o povećanju većem od 60 posto, što je izazvalo veliku raspravu o tome je li takav skok opravdan.

Ipak, neke skupine imaju pravo na besplatno osiguranje.

1. Dobrovoljni darivatelji krvi - muškarci s više od 35, a žene s više od 25 darivanja.

2. Ljudi sa 100-postotnim tjelesnim oštećenjem, kao i oni koji zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ne mogu samostalno obavljati poslove.

3. Darivatelji dijelova ljudskog tijela - Osobe koje su darovale organ ili drugi dio tijela u svrhu liječenja imaju automatsko pravo na besplatno dopunsko.

4. Učenici i studenti - Pravo imaju redoviti učenici i studenti koji su stariji od 18 godina.

5. Osobe s niskim prihodima (prihodovni cenzus) - Pravo se ostvaruje ako su primanja u prethodnoj godini, po članu kućanstva, bila najviše 421,92 € mjesečno. Za samce je iznos od najviše 528,23 eura.

Da bi se ostvarilo pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, potrebno je podnijeti zahtjev u HZZO-u te priložiti dokumente koji dokazuju osnovu – primjerice rješenje o invaliditetu, potvrdu o darivanju krvi, potvrdu škole ili fakulteta, ili dokaze o prihodima. Nakon što HZZO odobri zahtjev, premija dopunskog osiguranja financira se iz državnog proračuna.

O temi je u emisiji Novi dan N1 govorio Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu. Kaže da je s jedne strane poskupljenje očekivano jer je sve oko nas skuplje, ali s druge strane građani i dalje nemaju uvid u to kako zdravstveni sustav troši novac.

- Stalno se govori o troškovima lijekova, a oni čine tek 20 do 25 posto ukupnog troška. Za ostatak ne znamo. Ne znamo kako se novac usmjerava niti koje će pozitivne promjene ovo poskupljenje donijeti. Ne znamo ni koji su mu ciljevi - poručio je Belina.

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija. Međutim, Belina upozorava da će najviše stradati oni koji već jedva spajaju kraj s krajem, poput umirovljenika i građana s nižim primanjima. Mjesečni iznos, koji bi s dosadašnjih 9,29 eura porastao na oko 15 eura, mnogima će biti ozbiljan teret.

- Kad se govori o 62 posto, zvuči dramatično. Ali tih šest eura mjesečno nekom tko pazi na svaki cent može predstavljati velik problem. Ipak, mislim da ljudi neće masovno odustajati od dopunskog - rekao je.

