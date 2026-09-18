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Cijene goriva divljaju Europom! Pogledajte koliko litra stoji po državama, vlade najavile mjere

Piše Ivan Jukić,
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Cijene goriva divljaju Europom! Pogledajte koliko litra stoji po državama, vlade najavile mjere
Foto: Angelika Warmuth
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Cijene goriva i plina u Europi dosežu rekordne razine, a njemački ministar financija Lars Klingbeil zatražio je od Europske komisije da razmotri mogućnost uvođenja poreza na ekstraprofit naftnih kompanija kako bi se suzbila njihova profitabilnost u trenutnoj krizi

Cijene goriva i plina u Europi dosežu rekordne razine, a sve skuplji energenti postaju velik politički problem za europske vlade. Njemački ministar financija Lars Klingbeil zatražio je od Europske komisije da razmotri mogućnost uvođenja poreza na ekstraprofit naftnih kompanija, tvrdeći da pojedine tvrtke iskorištavaju situaciju na Bliskom istoku kako bi povećale zaradu. Klingbeil je to poručio u petak na sastanku ministara financija država članica EU-a u Dublinu. Od Europske komisije zatražio je konkretne prijedloge već idućeg mjeseca, prenosi The Guardian.

- Građani mogu vidjeti kako naftne kompanije iskorištavaju situaciju, naplaćuju previše i značajno povećavaju svoju dobit - rekao je njemački ministar.

Cijene nafte ponovno su premašile 100 dolara za barel, oko 50 posto više nego prije početka rata s Iranom. Zbog sve većih napada na Bliskom istoku raste strah od novih problema s opskrbom i prekida važnih transportnih ruta.

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Tržišta zasad ne očekuju da će cijene u kratkom roku značajnije pasti.

Posljedice se već osjećaju na benzinskim postajama diljem Europe. U Njemačkoj je prosječna cijena dizela u srijedu dosegnula rekordnih 2,45 eura po litri, dok je benzin poskupio na 2,31 euro, prema podacima najvećeg njemačkog automobilskog kluba ADAC.

Još skuplje je u Nizozemskoj. Tamo je cijena benzina u srijedu dosegnula 2,73 eura po litri, a dizela 2,78 eura.

Na razini Europske unije benzin je trenutno oko 24 posto skuplji nego prije godinu dana, dok je dizel skuplji 38 posto. Cijena avionskog goriva porasla je za više od 100 posto.

Ni plin nije pošteđen. Referentna cijena plina trenutno iznosi oko 81 euro po megavatsatu, što je 150 posto više nego prije godinu dana. Analitičari upozoravaju da bi mogla dosegnuti i 100 eura.

Bruxelles zasad ne planira zajednički porez

Europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis rekao je da Europska komisija "u ovoj fazi" ne planira uvesti jedinstveni porez na ekstraprofit energetskih kompanija na razini cijele EU.

Ipak, poručio je da je Komisija spremna razgovarati o toj mogućnosti. Države članice istodobno mogu samostalno uvoditi vlastite porezne mjere.

Pitanje visokih cijena goriva posebno je osjetljivo u državama koje iduće godine očekuju važne izbore.

Meloni ukida cestarinu za milijune vozila

U Italiji je vlada Giorgie Meloni ovog tjedna najavila ukidanje cestarine za 14,5 milijuna automobila i motocikala od iduće godine. Mjera bi trebala stajati više od dvije milijarde eura.

Italy's Prime Minister Giorgia Meloni speaks at the lower house of Parliament, in Rome
Foto: Remo Casilli

To je dodatak ranijem smanjenju trošarina na dizel, koje je talijanski proračun već stajalo oko 2,8 milijardi eura.

- Odlučili smo preusmjeriti dio sredstava kako bismo odgovorili na rast cijena goriva i uveli jednostavnu, trajnu mjeru posebno za one koji svakodnevno koriste automobile i motocikle za odlazak na posao, prijevoz djece ili svakodnevne obveze - rekla je Meloni.

Francuski ribari blokirali luke

Velik pritisak osjeća i francuska vlada. Predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od ministara "potpunu mobilizaciju" zbog opskrbe i cijena goriva.

Francuski ribari u četvrtak su blokirali pristup dvjema lukama i jednom skladištu goriva na jugu zemlje, nezadovoljni visokim cijenama dizela. Litra je ovog tjedna stajala 2,37 eura, tek nešto manje od rekordnih 2,38 eura.

Nakon šest sati pregovora blokade su uklonjene. Vlada je ribarima koji imaju problema s likvidnošću obećala beskamatne zajmove, a dio mjera potpore bit će vezan uz kretanje cijena goriva.

International Space Summit in Paris
Foto: Aurelien Morissard

Francuska je već produljila hitne subvencije za gorivo za poljoprivrednike, ribare i građevinski sektor do kraja godine.

No vlada zasad ne želi uvesti pomoć za sve građane.

- Univerzalne mjere koje utječu na sve, uključujući i one kojima pomoć nije potrebna, lažna su ušteda. Na kraju ćemo ih morati financirati - rekao je francuski ministar financija Roland Lescure.

Španjolska povećala popust na dizel, Njemačka najavljuje mjere

Španjolska je u rujnu udvostručila popust na dizel, na 20 centi po litri, nakon što su cijene dizela u srpnju skočile 15,7 posto. Istodobno je smanjila popust na benzin na pet centi.

U Njemačkoj kancelar Friedrich Merz najavio je da će vlada uskoro poduzeti mjere kako bi ublažila posljedice rekordnih cijena goriva.

Berlin je u svibnju već smanjio poreze na gorivo na dva mjeseca, no ta je mjera istekla upravo u trenutku kada su novi sukobi na Bliskom istoku ponovno počeli podizati cijene nafte.

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Visoke cijene pritom dolaze u posebno osjetljivom trenutku za njemačku vladu. Merzov CDU ovog je mjeseca doživio težak poraz na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu, gdje je krajnje desni AfD ostvario velik uspjeh.

Još dva pokrajinska izbora održavaju se ovog vikenda, a AfD svoju kampanju između ostalog temelji na zahtjevu za povratkom jeftinog ruskog plina, čiji je uvoz Europa uvelike smanjila nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Rastuće cijene energije tako se sve više pretvaraju u politički problem za europske vlade, osobito uoči izbora koji iduće godine očekuju Francusku, Italiju, Španjolsku, Poljsku i još nekoliko članica EU-a.

Cijene goriva diljem Europe

Prema podacima HAK-a, koji se automatski ažuriraju sa službenih stranica Europske komisije, cijene goriva znatno se razlikuju među europskim državama. Podaci su informativni jer cijene unutar pojedinih zemalja ovise o distributeru i lokaciji.

U Njemačkoj prosječna cijena litre benzina iznosi 2,35 eura, a dizela 2,42 eura. U Nizozemskoj benzin stoji 2,43 eura, a dizel 2,49 eura. U Danskoj je benzin još skuplji, 2,56 eura po litri, dok dizel stoji 2,50 eura. U Finskoj benzin košta 2,31 euro, a dizel 2,50 eura.

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U Francuskoj prosječna cijena benzina iznosi 2,17 eura, a dizela 2,29 eura. U Italiji benzin stoji 2,08 eura, a dizel 2,19 eura. U Poljskoj litra benzina košta 1,82 eura, a dizela 2,00 eura. U Španjolskoj benzin je 1,86 eura, dok je dizel nešto jeftiniji i stoji 1,83 eura.

Gledajući cijelu Europu, najskuplji benzin je u Danskoj, gdje prosječna cijena iznosi 2,56 eura po litri, dok je najjeftiniji na Malti, gdje stoji 1,34 eura. Kod dizela je najskuplja Finska, s cijenom od 2,50 eura po litri, a najjeftiniji je ponovno Malta, gdje litra stoji samo 1,21 euro.

U Hrvatskoj trenutačno litra eurosupera 95 stoji 1,73 eura, a eurodizela 1,85 eura. No, ako Vlada prije idućeg obračunskog razdoblja ne intervenira, od utorka bi moglo uslijediti novo poskupljenje.

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Prema trenutačnim izračunima, benzin bi mogao poskupjeti za jedan cent, na 1,74 eura po litri, dok bi dizel mogao skočiti čak deset centi, na 1,95 eura. Plavi dizel mogao bi poskupjeti 11 centi, na 1,51 euro po litri. Ako se te prognoze ostvare, dizel bi s 1,95 eura po litri dosegnuo najvišu cijenu dosad u Hrvatskoj.

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