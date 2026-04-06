Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!

Vlada je danas na telefonskoj sjednici odlučivala o cijenama goriva, koje ponovno rastu u sljedeća dva tjedna, dok će cijena plina pasti. Eurosuper poskupljuje 2,5 posto, a eurodizel za nešto manje od 7 posto.

Također, donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Foto: Vlada

Nove cijene iznosit će:

· 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)

· 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)

· 1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)

· 1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)

· 2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

· 1,76 EUR/l za benzinsko gorivo

· 2,06 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,42 EUR/l za plavi dizel

· 2,09 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,79 EUR/kg za UNP za boce

Dizel kao u svibnju 2022. godine

U lipnju, srpnju i kolovozu 2022. godine litra Eurosupera 95 koštala je između 1,73 i 1,84 eura, a litra eurodizela je u srpnju 2022. koštala 1,78 eura, a dva mjeseca prije toga 1,85 eura, prema podacima portala Cijenegoriva.

Ova ograničenja ne odnose se na autoceste.

Analizirat ćemo kretanje cijena nafte, analizirati mogućnosti i nakon sjednice Vlada će izvijestiti o konkretnim mjerama, u kojoj mjeri se cijene mogu ograničiti, izjavio je ministar Tomo Medved u nedjelju nakon misnog slavlja za Uskrs u Zagrebačkoj katedrali.

Istaknuo je pritom da Vlada kontinuirano djeluje radi sigurnosti opskrbe i priuštivosti energenata.

- Na tome smo do sada učinili veliki napor i činit ćemo to i ubuduće - poručio je Medved, podsjetivši da bi trenutne cijene goriva bile puno veće bez vladinih mjera.

Osim što na rast cijena energenata utječe rat na Bliskom istoku, Medved je ustvrdio kako je činjenica i da mnogi neopravdano podižu cijene te ih pozvao da to ne čine. „Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i neka to ne podvode pod okolnosti ratnih sukoba, a Vlada će učiniti sve da hrvatski građani imaju dostupne i priuštive energente”, poručio je.

Ponovio je da Vlada prati situaciju, analizira i da su sve opcije otvorene.

- Jedno je sigurno, kao odgovorna Vlada, a to smo dokazali da jesmo u proteklih deset godina u svim krizama, učinit ćemo sve da pomognemo našim građanima, da cijena energenata bude priuštiva - naglasio je Medved, dodavši da se rast cijena ne može u potpunosti zaustaviti, ali da se one mogu ograničiti.