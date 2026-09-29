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OBJAVIO HUP

Cijene javnog linijskog prijevoza mogle bi porasti do 30 posto

Piše HINA,
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Cijene javnog linijskog prijevoza mogle bi porasti do 30 posto
Zagreb: Autobusna linija 228, Borongaj - Rebro, prometuje normalnim rasporedom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Najugroženiji su, kako su naveli, prijevoznici u dijelovima županija bez ugovorene javne usluge, učenici i starije osobe

HUP Koordinacija javno linijskih prijevoznika pozvala je u utorak Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da povećaju sufinanciranje prijevoza učenika i donesu mjere očuvanja javnih autobusnih linija, jer bi cijene karata mogle rasti do 30 posto.

Najviši iznosi na temelju kojih država sufinancira prijevoz srednjoškolaca, navodi se u priopćenju HUP-a nisu povećani od školske godine 2022./2023. Prijevoznici procjenjuju da bi cijene karata mogle porasti do 30 posto, jer je samo u zadnjih godinu dana cijena goriva porasla za 40 posto, pa stoga traže usklađenje, odnosno povećanje iznosa sufinanciranja učeničkog prijevoza.

"Ondje gdje učenici danas ne plaćaju kartu jer županija ili lokalna jedinica pokriva preostalih 25 posto, takav bi rast mogao značiti novi trošak roditeljima od 26,24 do 75,77 eura mjesečno po učeniku", istaknuli su iz HUP Koordinacija javno linijskih prijevoznika.

Najugroženiji su, kako su naveli, prijevoznici u dijelovima županija bez ugovorene javne usluge, učenici i starije osobe.

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Naime, prema Vladinoj odluci za 2026./2027. država sufinancira 75 posto priznate cijene mjesečne karte, ali najviše do osnovice od 87,46 eura za prihvatljive relacije do 10 kilometara, odnosno 252,57 eura za relacije dulje od 50 kilometara.

Ako je sadašnja cijena na toj granici, a nakon poskupljenja državno i lokalno sufinanciranje ostanu jednaki, cijela razlika pada na roditelje, kazali su iz HUP Koordinacije javno linijskih prijevoznika.

Problemi, kako su naveli, postoje i ondje gdje je javna usluga ugovorena.

Dio višegodišnjih ugovora dopušta usklađivanje naknade samo s promjenom cijene goriva, dok rast plaća vozača, održavanja i drugih troškova nije obuhvaćen. Istodobno u javnom sektoru rastu plaće, a prijevoznici moraju osigurati radnike potrebne za izvršavanje ugovorenih linija.

Takvi ugovori sve teže odražavaju stvarni trošak usluge, istaknuli su prijevoznici, napominjući kako se u pojedinim županijama pojavljuju i zahtjevi za smanjenjem već ugovorene mreže linija zbog nedostatka sredstava.

"Država ne može zamrzavati naknade prijevoznicima dok svi njihovi troškovi rastu, a zatim posljedice takve politike prebacivati na obitelji i učenike”, poručili su iz HUP Koordinacije javno linijskih prijevoznika.

Stoga traže da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predloži Vladi povećanje najviših priznatih iznosa za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca te njihovo redovito usklađivanje s ključnim troškovima.

Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture traže rješenje za postojeće ugovore o javnoj usluzi koji ne prate rast troška rada i drugih troškova, sredstva za opravdane promjene naknade te širenje mreže gdje potrebne linije nisu obuhvaćene.

"Bez pravodobne reakcije posljedice neće ostati ograničene na prijevoznike. Više cijene i manje linija najteže bi pogodile učenike, starije osobe te stanovnike ruralnih područja koji nemaju drugu mogućnost prijevoza", zaključuje se u priopćenju HUP Koordinacije javno linijskih prijevoznika.

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