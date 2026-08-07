Cijene nafte iznad 83 dolara

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 96 centi višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 83,45 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 86 centi i stajao je 78,15 dolara. Pozornost trgovaca zaokupili su ovaj tjedan pregovori Irana i Omana o upravljanju Hormuškim tjesnacem.

Opći je okvir za sporazum načelno usuglašen i uskoro će biti objavljen završni tekst s detaljima, nakon što ga odobre "više službene razine", rekao je u petak u intervjuu glasnogovornik odbora iranskog parlamenta za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Hassan Ghashghavi, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.

"Čekamo konačni sporazum i zajedničko priopćenje koje će pojasniti brojne opće smjernice", dodao je Ghashghavi, prema Mehru.

Iran želi uvesti pristojbu u vrijednosti od pet do sedam posto vrijednosti pošiljke koju brod prevozi, navodi Reuters riječi neimenovanog visokog iranskog dužnosnika.

Oman pak raspravlja od naknadi od oko tri posto vrijednosti pošiljke, a Washington traži da tranzit bude besplatan.

Teheran je već naznačio da bi brodovi trebali plaćati pomorske i usluge osiguranja, a ne naknadu za tranzit.

Neimenovani visoki iranski izvor rekao je ovaj tjedan za Reuters i da bi Teheran prema najnovijem prijedlogu mehanizma upravljanja mogao po potrebi i intervenirati u promet brodova na ulazu u Perzijski zaljev.

Brodovi na izlasku plovili bi pak rutom između Irana i Omana, dozvolu bi izdavao Maskat nakon što obavijesti Teheran.

Izvori u prijevozničkom sektoru upozorili su pak da bi naplatu pristojbi otežale američke sankcije iranskoj agenciji za upravljanje prometom u Hormuzu i restriktivne klauzule osiguranja.

Britanska udruga osiguravatelja Lloyd's Market Association (LMA) uvela je krajem srpnja klauzulu za osiguravatelje od ratnog rizika prema kojoj se pokriće za brod ukida ako je platio tranzitnu naknadu, pristojbu ili neki drugi namet za prolaz kroz Hormuz.

"Prema toj klauzuli, osiguravatelji nisu dužni isplatiti odštetu za plaćanje takvih naknada i oslobođei su obaveze prema brodu ako je ona plaćena", objavila je LMA u srpnju.

Kontakti između Irana i SAD-a pokazivali su pak u proteklim danima jasne znakove napretka, ali i dalje su obilježeni sve izraženijim nepovjerenjem, što znači da bi se situacija mogla ponovo pogoršati, upozoravaju analitičari ING-a.

"Zasada potvrđujemo prognozu prema kojoj bi se isporuke (kroz Hormuz) trebale početi normalizirati u trećem tromjesečju..., ali prate je brojni rizici i izražena neizvjesnost", naglašavaju Ewa Manthay i Warren Pattersson.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio jeftiniji za 37 centi i stajao je 76,97 dolara.