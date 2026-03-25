Cijene nafte opet porasle

Dow Jones oslabio je 0,18 posto, na 46.124 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,37 posto, na 6.556 bodova, a Nasdaq indeks 0,84 posto, na 21.761 bod. U ponedjeljak su indeksi znatno porasli, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da će odgoditi napade na iransku energetsku infrastrukturu jer vodi 'produktivne razgovore' s Teheranom. No, kako je Iran poručio da s Washingtonom ne razgovara ni izravno, ni neizravno, na tržištu su splasnule nade da će rat SAD-a i Izraela protiv Irana uskoro biti završen.

Trump ponavlja da se pregovori vode s 'pravim ljudima' u Iranu i da Iran jako želi dogovor, no s druge strane Teheran to opovrgava, a mediji pišu da Washington na Bliski istok šalje još tisuće vojnika.

"Tržište se pokušava stabilizirati dok ulagači s jednim okom prate društvene mreže, a s drugim naslove o krizi na Bliskom istoku. Puno je nervoze, prate se cijene nafte i kretanje kamatnih stopa, a ulagači se plaše da bi zadržavanje cijena nafte na povišenim razinama dulje vrijeme moglo negativno utjecati na rast gospodarstva", objašnjava Carol Schleif, strateginja u tvrtki BMO Private Wealth.

Nakon oštrog pada u ponedjeljak, jučer su ponovno znatno porasle cijene nafte. Zbog toga se očekuje jačanje inflacije idućih mjeseci, pa su sasvim splasnule nade da će američka središnja banka ove godine smanjiti kamatne stope.

Prije napada SAD-a i Izraela na Iran, ulagači su očekivali da će Fed ove godine kamate smanjiti u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova i to je bila glavna poluga rasta cijena dionica. No, sada se više uopće ne očekuje smanjenje kamata Feda dok ne bude jasnije kako su kriza na Bliskom istoku i rast cijena nafte utjecali na inflaciju.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,72 posto, na 9.965 bodova, a pariški CAC 0,23 posto, na 7.743 boda. Frankfurtski DAX oslabio je, pak, 0,07 posto, na 22.636 bodova.