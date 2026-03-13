Cijene nafte porasle prema 102 dolara, SAD signalizira nastavak napada na Iran

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,16 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 101,62 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,21 dolar i stajao je 96,94 dolara. Raspoloženje na tržištima obilježila su ovaj tjedan nagađanja koliko bi dugo rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao potrajati. Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.

U 2025. tjesnacem je prolazilo 20 milijuna barela dnevno, što odgovara otprilike petini svjetske ponude, a sada je tranzit sveden na manje od 10 posto predratne razine, izvijestila je Međunarodna agencija za energetiku (IEA).

U takvim su uvjetima spremnici u zemljama uz Perzijski zaljev napunjeni pa je proizvodnja smanjena za više od 10 milijuna barela dnevno, izračunala je IEA.

Članice agencije odlučile su zato u srijedu koordinirano na tržište plasirati 400 milijuna barela nafte iz strateških rezervi, ali tržišta su odluku protumačila kao signal da se ne očekuje skori prekid sukoba, rekli su analitičari ING-a.

Bareli iz rezervi mogu vladama tek osigurati predah za hvatanje u koštac s inflacijom i posustalim gospodarskim rastom, do normalizacije isporuka s Bliskog istoka, upozorio je kolumnist Reutersa Ron Bousso.

Cijene nafte poskočile su tako u četvrtak ponovo iznad 100 dolara i SAD je u noći na petak odlučio na 30 dana suspendirati sankcije na rusku naftu uskladištenu na moru.

Suspenzija će na tržište vratiti 100 milijuna barela ruske nafte, rekao je izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev.

Poslijepodne cijene su ponovo poskočile nakon što je američki predsjednik najavio nove napade na Iran.

SAD će "idući tjedan jako žestoko napadati" Iran, rekao je Trump u razgovoru za Fox News, emitiranom u petak.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio skuplji za 15,8 dolara i stajao je 120,86 dolara.