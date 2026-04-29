Cijene nafte poskočile su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 118 dolara nakon signala iz Washingtona da SAD namjerava ustrajati u pomorskoj blokadi Irana, podižući uloge u pat-poziciji u Hormuškom tjesnacu
Cijene nafte skočile prema 118 dolara, trgovci zabrinuti
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 6,44 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 117,70 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 5,72 dolara i stajao je 105,65 dolara. Trgovce su u srijedu zabrinule nove poruke iz Washingtona o pomorskoj blokadi Irana.
Teheran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja moraju koordinirati prolaz s iranskom vojskom.
Washington je pak nakon prvog kruga pregovora s Iranom uveo pomorsku blokadu iranskih luka u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru, nezadovoljan ishodom, istaknuvši da mu je cilj omesti isporuke iranskih energenata kupcima u inozemstvu.
Isporuke nafte iz zemalja uz Perzijski zaljev smanjene su od početka rata za ukupno 13 milijuna barela dnevno, procjenjuju analitičari ING-a Ewa Manthey i Warren Patterson.
Prije rata tjesnacem je prolazilo oko 20 milijuna barela nafte dnevno.
U srijedu trgovce je zabrinulo izvješće Wall Street Journala, prema kojem američki predsjednik, po navodima neimenovanih američkih dužnosnika, namjerava i dalje blokadom iranskih luka 'kočiti' iransko gospodarstvo i izvoz nafte.
Trump je poslijepodne pozvao Iran da se "opameti što prije" i da potpiše mirovni sporazum.
Teheran uvjetuje novi krug mirovnih pregovora ukidanjem blokade i zahtijeva konačni prekid sukoba i jamstva da neće ponovo biti meta napada.
Ako je američki predsjednik zaista spreman nastaviti s blokadom, poremećaji u isporukama dodatno će se pogoršati, a cijene nafte još više porasti, objašnjava Yang An iz Haitong Futuresa.
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u utorak bio skuplji za 1,82 dolara i stajao je 109,44 dolara.
