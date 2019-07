Cijene nafte skočile su za više od 20% u prvom polugostištu

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 2,1 posto, na 66,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,7 posto, na 58,50 dolara.

Zahvaljujući tome, u cijelom prvom polugodištu cijena barela na londonskom tržištu porasla je više od 20, a na američkom više od 25 posto.

Članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i skupina neovisnih proizvođača, uključujući Rusiju, sastat će se 1. i 2. srpnja u Beču kako bi odlučili hoće li nastaviti ograničavati proizvodnju i u drugoj polovini godine.

Od početka godine OPEC+ ograničava proizvodnju za 1,2 milijuna barela dnevno, a sporazum je istekao zadnjeg dana lipnja.

Na skupu G20 najvećih svjetskih gospodarstava u subotu u Japanu Rusija i Saudijska Arabija postigle su dogovor o produljenju tog sporazuma.

Sporazum će se produljiti u sadašnjem obliku i jednakom obujmu, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa saudijskim princem Mohamedom bin Salmanom.

- Mi ćemo podržati produljenje dogovora, i Rusija i Saudijska Arabija. Moramo tek odlučiti da li će to biti za šest ili devet mjeseci. Možda devet mjeseci, rekao je Putin.

Podršku cijenama nafte pružaju i napetosti između SAD-a i Irana, nakon što je Iran nedavno srušio američku bespilotnu letjelicu. Napetosti jačaju jer je iranski izvoz nafte značajno smanjen zbog američkih sankcija.

Podršku tržištima pružala je i nada ulagača da će SAD i Kina na skupu G20 najvećih svjetskih gospodarstava odlučiti nastaviti trgovinske pregovore.

To se i ostvarilo. U subotu su, naime, predsjednici SAD-a i Kine Donald Trump i Xi Jinping postigli dogovor o nastavku trgovinskih pregovora, no kineski mediji pišu kako je do eventualnog konačnog sporazuma dug put jer se po nekim pitanjima stavovi dvije zemlje razlikuju koncepcijski.

S druge strane, proizvodnja se u SAD-u i dalje kreće oko najviših razina u povijesti, oko 12,3 milijuna barela dnevno. Procjenjuje se da bi u četvrtom tromjesečju mogla dosegnuti i 13 milijuna barela dnevno, čime bi SAD dodatno učvrstio poziciju vodećeg proizvođača nafte u svijetu, ispred Saudijske Arabije i Rusije.

Na taj način SAD potkopava nastojanja OPEC-a da smanjenjem proizvodnje podržava rast cijena nafte.

No, posljednjih mjeseci i američki proizvođači smanjuju broj aktivnih bušotinskih postrojenja.

Doduše, u petak je tvrtka Baker Hughes objavila da je prošloga tjedna broj aktivnih postrojenja u SAD-u povećan drugi tjedan zaredom, za četiri postrojenja, na njih 793.

No, u istom razdoblju prošle godine aktivna je bilo 858 postrojenja, što pokazuje da neki proizvođači od početka ove godine smanjuju troškove jer se više usmjeruju na povećanje zarade nego proizvodnje.

