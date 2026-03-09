Cijene sjemena za sezonu ostaju iste, gnojivo će ipak poskupiti

Na konferenciji o proljetnoj sjetvi održanoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek, istaknuto je da će poljoprivrednici u Hrvatskoj imati dovoljno sjemena za nadolazeću sezonu, a cijene će uglavnom ostati na razini prošle godine. S druge strane, gnojiva će također biti dostupna, ali po višim cijenama nego lani.

Prema procjenama, šećerna repa ove će se godine sijati na oko 7500 hektara, što predstavlja povećanje od približno pet posto. Značajan rast očekuje se i kod suncokreta, površine bi mogle porasti sa 67 tisuća na čak 100 tisuća hektara. Istodobno se predviđa blagi pad površina pod kukuruzom i sojom.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak naglasio je da nema većih poremećaja na tržištu sjemena. Ministarstvo je predstavilo i petogodišnji program potpore za sjetvu certificiranog sjemena soje, vrijedan 35 milijuna eura, koji bi trebao osigurati stabilnost proizvodnje pšenice i soje. Program je, prema njegovim riječima, među poljoprivrednicima prošle godine bio vrlo dobro prihvaćen.

- Nastavno na isplatu potpora s kojom smo krenuli 16. listopada prošle godine (osnovno i preraspodijeljeno plaćanje te plaćanje za mlade poljoprivrednike) do Uskrsa će biti isplaćene i eko sheme, plaćanja za iznimno osjetljive sektore, odnosno proizvodno vezana plaćanja, a do kraja lipnja idu i poravnanja. Također, Vlada je prošlog tjedna analizirala potencijalne učinke rasta cijena goriva i odlučila je ograničiti cijene plavog dizela- rekao je Tugomir Majdak.

Hrvatska godišnje proizvede više od tri milijuna tona žitarica te oko 450 tisuća tona uljarica. Više od milijun tona žitarica, ponajviše pšenice i kukuruza, odlazi u izvoz, dok je samodostatnost u tim kulturama oko 150 posto. Kod uljarica ona doseže čak 250 posto.

Kada je riječ o proizvodnji šećera, očekuje se da će površine pod šećernom repom u Hrvatskoj, uz proizvodnju u Mađarska i Njemačka, omogućiti proizvodnju oko 90 tisuća tona šećera, što bi trebalo zadovoljiti domaće potrebe.

Uz program potpore za sjetvu soje, Ministarstvo je osiguralo i kreditnu liniju preko HAMAG-BICRO za obrtna sredstva do 25 tisuća eura po poljoprivredniku. U pripremi je i nova kreditna linija kroz Hrvatska banka za obnovu i razvitak, s minimalnim iznosom od oko 500 tisuća eura, namijenjena ulaganjima, posebno u preradu žitarica i uljarica. U sklopu tog instrumenta planira se i mogućnost smanjenja glavnice kredita do 40 posto.

Prema podacima Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, za proljetnu sjetvu bit će osigurano oko 55 tisuća tona sjemena za domaće tržište, što je šest posto više nego prošle godine. Za izvoz je predviđeno dodatnih devet tisuća tona. Voditelj Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo Goran Jukić istaknuo je da su cijene sjemena šećerne repe, suncokreta i kukuruza ostale na prošlogodišnjoj razini.