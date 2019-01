Čile pogodio jak potres. Dvoje mrtvih, čak 200.000 bez struje

Snažan potres jačine 6,7 Richtera pogodio je Čile u subotu navečer po lokalnom vremenu. Prema prvim podacima odmah nakon potresa poginulo je dvoje ljudi, javljaju čileanski mediji.

Epicentar potresa bio je 15 km od grada Coquimba i to na dubini od 53 kilometra, navodi američki USGS, ali osjetio se i u Valparaisu i glavnom gradu Santiagu, prenosi AFP.

From 19 floor strong 6.9 #earthquake #Terremoto #Temblor near Santiago de #chile right now 🛑 pic.twitter.com/QVN08k6tZu