'Cilj nam je održivi mirovinski sustav i povećanje mirovina'

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u utorak je u Saboru novinarima kazao da je cilj mirovinske reforme "održiv mirovinski sustav, ali i povećanje mirovina".

- U javnosti se istaknula najava ukidanja 2. mirovinskog stupa, što je izazvalo nezadovoljstva, no o tome nema govora. Dapače, 2. mirovinski stup se kroz reformu namjerava jačati kako bi osigurao budućim umirovljenicima jednaku mirovinu kao i drugim umirovljenicima koji su, dok su radili, imali jednaku plaću, odnosno, novim umirovljenicima koji su bili mlađi od 40 godina 2002. godine, a koji će krenuti nakon 2019. godine. Ide se za tim da se napravi cjeloviti sustav mirovinske reforme koja bi omogućila održiv mirovinski sustav, ali i povećanje mirovina - istaknuo je Bačić.

- Što se tiče nezadovoljstva koalicijskih partnera i javnosti, možda nacrt reforme nije do kraja obrazložen pa je došlo do različitog tumačenja odredbi. Ne vidim problem i ne bojim se bilo kakve rasprave u javnosti pa i napada na reformu. Dobro je čuti različita mišljenja, a uvjeren sam da će, nakon što im se predstavi reforma, reagirati kao što su i sinoć članovi Predsjedništva HDZ-a - uvjeren je Bačić.

Komentirajući prijepore u javnosti oko dodatka na mirovine od 27 posto, Bačić je kazao da će ovim prijedlogom reforme budući umirovljenici svoja sredstva koja su uplaćivali u 2. vratiti u 1. mirovinski stup i nastaviti primati mirovinu kao da su bili u 1. stupu.

- Dakle, aspolutno im se neće smanjivati mirovina. Ostali osiguranici koji i dalje budu uplaćivali u 2. mirovinski stup moći će birati do trenutka dok im ne bude povoljnija mirovina koju će primati kombinacijom 1. i 2. mirovinskog stupa - dodao je.

- Bitno je da će svaki budući umirovljenik, da ne bi imao 15-ak posto manju mirovinu što je oko 500 kuna manje s obzirom na prosječnu plaću, moći sam izabrati hoće li svoj 2. stup prebaciti u 1. i nastaviti primati mirovinu koja je jednaka onoj koju primaju oni koji su prije otišli u mirovinu, a imali su jednaku prosječnu plaću. Najvažnije je da budućim umirovljenicima ne bude manja mirovina, a kroz funkcioniranje mirovinskog sustava da se mirovina polako povećava. Svrha ove reforme je da ne dođe do različitih visina mirovine osiguranicima koji su primali istu prosječnu plaću - poručio je Bačić.

- Ovakav pristup omogućit će stabilizaciju javnih financija i neće trebati povećavati deficit javnog proračuna. A ako to ne bismo napravili, do 2040. godine nedostajalo bi novih 40 milijardi kuna u mirovinskom sustavu, što znači da bismo se morali ili dodatno zaduživati ili povećavati prihode proračuna kroz poreze ili doprinose, a to bi bio novi namet za građane - pojasnio je.

Govoreći o procesu demografske revitalizacije, Bačić je istaknuo da je nova porezna reforma kroz porezna rasterećenja, što je pokazala prva faza te reforme, rezultirala povećanjem proračunskih prihoda i suficitom u proračunu.

- Drugi dio reforme, zajedno s gospodarskim rastom, omogućit će dovoljan iznos sredstava u proračunu da se predložene demografske mjere uistinu mogu realizirati. Novih novaca nema. Financirati možemo samo s onim čime raspolažemo, a da bismo mogli financirati te nove mjere potrebno je osigurati nova sredstva u proračunu. Mi mislimo da će Vladine mjere, koje će omogućiti i rast BDP-a, omogućiti financiranje tih mjera - zaključio je Bačić.

Jandroković izbacio Pernara iz sabornice

Saborski zastupnik živog zida Ivan Pernar u utorak je ponovno udaljen iz sabornice nakon što se oglušio na dvije opomene predsjednika Sabor Gordana Jandrokovića od kojeg je tražio da govori o o deložaciji, a Jandroković mu je objašnjavao kako je vrijeme rezervirano za stanku tek u 13 sati.

Jandroković, od kojeg je Pernar tijekom rasprave o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama tražio stanku, upozorio ga je da nema pravo govora te ga zamolio da sjedne.

Pernar je međutim ustrajavo preko ugašenog mikrofona u tvrdnjama da mu se oduzima pravo govora.

"Vi želite da dođe straži i izbaci Vas, da budete žrtva i dobijete medijsku pozornost", rekao mu je Jandroković.

Kako se Pernar nije dao smesti, odbijao je sjesti u klupu, Jandroković mu je oduzeo pravo sudjelovanja na današnjoj sjednici te ga je zamolio da iziđe iz sabornice. S obzirom da je Pernar nastavio stajati, Jandroković je naložio saborskoj straži da ga izvedu te proglasio stanku.

'Cilj nam je olakšati život građana pod blokadom'

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u utorak u Saboru kako je cilj predloženog zakona o otpisu dugova fizičkim osobama olakšati život građanima koju su pod blokadama, pri čemu se Vlada, kazao je, držala načela vladavina prava, zaštite prava vjerovnika, zaštite prava dužnika i zaštite prva hrvatskih građana koji i unatoč poteškoćama izmiruju obveze.

U objedinjenoj saborskoj raspravi sa Prijedlogom zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, podsjetio je kako je s 31. svibnjem ove godine 326.379 hrvatskih građana bilo blokirano, a njihov ukupni dug promašio je 42 milijarde kuna.

„U tih 42 milijarde kuna su dugovi po glavnici i troškovi obrada, dok se posebno još iskazuje 21 do 22 milijarde kuna kamata na taj isti dug”, pojašnjavao je Marić zstupnicima u Saboru.

Što se tiče same strukture dugovanja, najveći broj građana je pod blokadom zbog dugova prema kompanijama u segmentu telekomunikacija, a što se tiče ukupnoga iznosa blokada, tu je najviše financijska industrija, poglavito banke, rekao je.

Proteklih nekoliko godina, rekao je, jedan od važnijih čimbenika u smislu vjerovnika su specijalizirane agencije, koje se bave otkupom potraživanja.

„Prijedlogom zakona o otpisu dugova fizičkim osobama mi omogućujemo otpis glavnice do 10.000 kuna s tim da tu treba napomenuti da smo u samom prijedlogu zakona napravili distinkciju i kategorizaciju između dvije skupine. U prvoj grupi vjerovnika, kako taksativno piše u zakonu, su RH, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji se nalaze u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačka društva u isključivom vlasništvu RH, pravne osobe kojima je osnivač RH koje se nalaze u registru trgovačkih društava i druge pravne osobe obveznici davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti, a koje objavljuje Ministarstvo financija”, rekao je Marić.

U drugoj skupini vjerovnika su, kazao je, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, financijske institucije, sve druge pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

Marić je apelirao na lokalne jedinice ali i sve ostale vjerovnike da slijede taj primjer kako bi doprinijeli smanjivanju iznosa blokada kroz model otpisa ili oprosta duga.

„Prijedlogom zakona predlaže se da se na preostali dio duga omogući nešto što je također dobrim dijelom povezano i s postojećim zakonskim propisima, poreznim prije svega, da se na preostali dio duga omogući model obročne otplate”, rekao je.

Prijedlog zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima nema, kazao je Marić, samo jednokratni nego kontinuirani efekt.

Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima predlaže se obustava ovrhe koja nije naplaćena tri godine, uz dodatni uvjet da u zadnjih šest mjeseci nije bilo nikakve naplate po toj tražbini.