Čim ga je vidjela znala je: 'On je idealan muškarac za mene'

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile...

Ljubimica argentinskog naroda Eva, od milja zvana Evita i njezin suprug predsjednik Juan Peron upoznali su se na početku Juanove političke karijere, dok se on još probijao prema vrhu. Od samog početka veze bili se fantastičan tandem u svakom pogledu. I emotivnom tako i u poslovnom smislu. Jako su se voljeli, poštovali, imali iste ciljeve...

Eva je svog izabranika svesrdno podržavala u političkim težnjama, a obostrana strast ka politici i Evina potreba da promijeni svijet oko sebe i omogući ženama veća prava i sudjelovanje u političkom odlučivanju učvrstili su njihovu vezu. Zbog toga su bili vrlo popularni među radničkom klasom i ženama.

Foto: wikimedia

U to vrijeme bilo je neobično da političar koji sudjeluje u vladi ima ženu koja potiče iz siromašne obitelji, međutim Juan i lijepa plavokosa Eva su bili nerazdvojni, a nerijetko je sjedila pored njega na sastancima.

Marija Eva Duarte de Peron rođena je u predgrađu Buenos Airesa i bila je peto izvanbračno dijete u obitelji. Naime, njezin otac je osim nje s njezinom majkom dobio još četvero djece, ali nisu bili u braku. On se poslije vratio svojoj vjenčanoj supruzi i sve ih ostavio da se snalaze. Eva je dom napustila s 15 godina u želji da postigne nešto.

Kao mlada djevojka Eva radila je kao glumica u radio sapunicama koje su u to vrijeme bilo vrlo popularne u Argentini. Jedno je vrijeme radila i kao manekenka a znala je pozirati oskudno odjevena za razne magazine. No lijepo je zarađivala. Lijepa, mlada, ambiciozna i karizmatična Eva pokrenula je uz pomoć brata i vlastiti biznis proizvodnje sapuna.

Pravi timski igrači

Šarmantnog i elokventnog generala i udovca Juana Perona, 24 godine starijeg, upoznala je 1944. u Buenos Airesu na dobrotvornoj svečanosti održanoj u povod poginulih u potresu na sjeveru zemlje. Juan je u to vrijeme bio u vezi, ali Eva je odmah shvatila da je on idealan muškarac za nju. Juan nije odolio mladoj ljepotici. Njihova ljubav razvijala se brzo i lako, sa predanošću i odlučnošću da grade zajedničku budućnost. Jednostavno, njih dvoje su odmah 'kliknuli'.

Ona je tada od potpuno apolitične osobe postala velika zagovornica Juanove politike koju je zagovarala u emisiji ' Ka boljem sutra' koju je dobila na radiju. U emisiji je običnim rječnikom, rječnikom puka, politiku svog budućeg muža približavala radničkoj klasi. Iako su o njoj Peronovi protivnici govorili kao o ambicioznoj prostitutki koja je uspjela zahvaljujući svojim dražima 'uhvatiti' generala Eva je istinski voljela Juana.

- Blago moje, samo kad smo odvojeni od onih koje volimo, možemo shvatiti koliko ih volimo - pisala mu je kad je na kratko vrijeme završio u zatvoru.

Vjenčali su se u listopadu 1945. godine. U njegovoj predizbornoj kampanji, Eva je bila vrlo aktivna, pratila je supruga na svakom nastupu, pozdravljala se s narodom, djelila propagandni materijal pa čak držala i govore umjesto njega kad je trebalo. Njezin muž je pobijedio, a ona je 1946. godine postala prva dama Argentine.

Foto: wikimedia

Amerikanci su također bili oduševljeni mladom suprugom novog predsjednika jer nije kao druge prve dame trošila dane na ispijanje čaja sa suprugama drugih političara i pojavljivala se samo na ceremonijalnim događanjima. Tri dana u tjednu ona je išla u Ministarstvo rada i tamo primala građane koji su je molili za savjet ili financijsku pomoć.

Redovito je posjećivala siromašna naselja i obilazila tvornice. Mudra Evita bila je itekako svjesna da su radnici doveli njezinog supruga na vlast i treba i dalje sve raditi kako bi oni bili zadovoljni. Evita je osnivala fondacije za izgradnju škola, a zaslužna je za uvođenje osiguranja za najsiromašnije slojeve društva. Osim toga bila je veliki borac za prava žena.

Ženski Che Guevara

- Mogla sam biti žena predsjednika na način kao što to čine druge. To je jednostavna i ugodna uloga. Trebate se samo pojavljivati na različitim događajima, pratiti protokol, ići na zabave, posjećivati kazališta. No ja to nikad nisam htjela. Ja nisam samo supruga argentinskog predsjednika, ja sam supruga lidera argentinskog naroda - kazala je Eva.

Evita je oformila prvu veliku feminističku grupu u Argentini koja je brojala više od 500 tisuća članica širom zemlje i njen narod je naziva je ženskim Che Guevarom. Argentinke su dobile pravo glasa na izborima i to 27 godina poslije žena u SAD -u.

Eva se, koliko je poznato nije se upuštala u ljubavne afere i bila je vjerna mužu jer jedino što ju je zanimalo je bio društveno politički angažman

Tijekom 1947. godine Evita kreće na turneju i obilazi europske zemlje među kojima su Španjolsku, Portugal, Francusku, Švicarsku i drži govore. Zahvaljujući njenim naporima tisuće žena se počelo interesirati za politiku.

Njen i Juanov uspon je bio veoma brz, postali su nacionalne ikone, međutim 1950. godine Eva je otkrila da boluje raka maternice. Bila je prva žena koja je išla na kemoterapiju, ali borbu sa rakom nije dobila. Umrla je dvije godine kasnije a osim njenog muža koji je bio skrhan njenom smrću, za Evitom je patila čitava nacija.

Eva je živjela samo 33 godine. Protivnici joj zamjeraju populizam i raskalašno trošenje novca, ali ona će zauvijek ostati zapamćena kao jedna od najpopularnijih ali i najmoćnijih prvih dama u povijesti, s velikom karizmom koju je imala među radničkom klasom, ženama i siromašnim slojevima.

Kad je umrla cijela nacija je potonula u depresiju

Evita je aureolu svetice stekla i prije smrti. Njene slike su stajale pored ikona u domovima Argentinaca koji su se molili za njeno ozdravljenje, a dva mjeseca pred smrt službeno je proglašena duhovnim vođom nacije.

Foto: wikimedia

Eva je 24.srpnja u 33.godini izgovorila posljednje riječi: “Eva odlazi”.. Iza sebe je ostavila zemlju i supruga u dubokoj tuzi. Programi su prekinuli emitiranje, trgovine su se zatvorile i grad je utihnuo. Muk je vladao u cijeloj zemlji. Ljudi su ceste diljem zemlje preplavili ružama. Tisuće su je oplakivale brinući se kakva ih budućnost čeka jer ih "sveta Evita" više neće moći voditi i skrbiti o njima. Tri milijuna ljudi došlo je na njezin sprovod.

Rastrošna prva dama

U predsjedničkoj palači imala je posebne odaje za krzna, šešire i haljine, kao i za parfeme koji su stizali iz Europe. Imala je više od sto bundi i oko 800 pari cipela od krokodilske i zmijske kože, nekoliko stotina torbi i više od 600 šešira. Navodno je za manje od godinu dana promijenila 306 haljina, a priča se da je lijeva Eva žena koja je poslije Kleopatre imala najviše nakita! Suradnici su je upozorili da bude skromnija, no ona je smatrala da ne treba biti.