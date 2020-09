'Čim je policija vidjela novac premijeru je sigurno dojavljeno'

'Onog momenta kad je policija vidjela da novac ulazi kod predsjednika Janafa, nema šanse da državni vrh nije bio obaviješten i da to predsjednik Plenković nije znao', poručio je Nobilo

<p>Odvjetnik Anto Nobilo za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a558611/Nobilo-Kad-je-policija-vidjela-novac-nema-sanse-da-premijer-nije-obavijesten.html?fbclid=IwAR22K52wN7x_FEj-dgNXOIOeBuyCA3qzRkJdIMX57ihbnPQe6edO-8HyCxA" target="_blank">N1 </a>je komentirao curenje informacija u aferi Janaf. Smatra kako politika ne samo da je ušla u cijeli slučaj već da ga je zasjenila.</p><p>- To je uvijek tako kada u ranijoj fazi izvida ne postupate po zakonu, nego se politika već tada umiješa - poručio je već na početku.</p><p>- Mi imamo situaciju da policija ne ulazi u klub u trenutku kad poduzetnik nosi 1,9 milijuna čelniku javnog društva. U tom klubu nalazi se suprug tadašnje predsjednice Republike u trenutku kampanje za izbore. Oni su morali ući unutra i oni su ih mogli legitimirati i mogli su ih zadržati 6 sati u policijskoj stanici bez daljnjih radnji. Sada kada nisu osigurani dokazi sve je moguće i sve varijante su moguće.</p><p>Onog momenta kad je policija vidjela da novac ulazi kod predsjednika Janafa, nema šanse da državni vrh nije bio obaviješten i da to predsjednik Plenković nije znao. Idemo se samo sjetiti uloge predsjednika Plenkovića u aferi Borg. Ovo što sad govori da apsolutno ništa ne zna o aferama, to nije točno. S druge strane, mislim da je predsjednik bio u problemu jer ga je s jedne strane premijer isključio iz dotoka informacije i onda je uletio u mjere. I ljut je - pojašnjava Nobilo.</p><p>Smatra kako premijer nije u pravu kad kaže da ne zna apsolutno ništa. </p><p>- Ako je taj klub bio ozvučen, vi imate brdo materijala koje možda nema veze s kaznenim postupkom. Ako su obični građani mogli poštivati lockdwon i nisu odlazili u lokale, međutim ilegalne točionice za političku elitu su radile, to je strašno - rekao je Nobilo.</p><h2>'Ništa ne curi nekontrolirano iz policije i DORH-a'</h2><p>"U Zakonu imate ugrađen osigurač koji omogućava policiji i državnom odvjetništvu da te tajne informacije šalju u medije, a da ne krše zakon. Imate u Zakonu o državnom odvjetništvu i Zakonu o policiji kaže se da ako je to u interesu javnosti glavni državni odvjetnik ili ravnatelj policije može rezultate tajnog izvida plasirati u javnost", objašnjava.</p><p>Upitan da pojasni kako se to točno događa, odgovara: 'Tehnički kako dolaze, manje je bitno. Bitno je tko je osoba koja kontaktira s prijateljskim redakcijama i prijateljskim novinarima, ja to ne znam. U konačnici, oni ne krše zakon'.</p><p>Ističe kako je drugo kad mjere puknu, ali kako se rezultati tajnih mjera i rezultati izvida mogu podastrijeti javnosti.</p><p>- Oni izbjegavaju da to rade putem glasnogovornika i tiskovnih konferencija jer bi se vidjelo iz aviona da oni manipuliraju javnosti kako bi postigli određene ciljeve. Ono što je kompromitirajuće za klijenata iznosi ili policija ili državno odvjetništvo, ono što je in favore klijenta možemo biti krivi mi odvjetnici - kazao je Nobilo.</p><h2>'Policijski USKOK i DORH na svakodnevnoj bazi dobivaju izvještaje'</h2><p>- Njihov je operativni dogovor hoće li policija raditi onu grubu selekciju. "O važnim informacijama koje su saznali operativci DORH-a najprije moraju obavijestiti ravnatelja USKOK-a, a on glavnog državnog odvjetnika. U konačnici ti izvještaji su u posjedu DORH-a, oni rade u selekciju što će staviti u kazneni postupak. Ono što im služi za određeni kazneni postupak, ući će u spis - pojašnjava Nobilo.</p>