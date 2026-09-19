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KOALICIJA 'ČVRSTA K'O BETON' PLUS+

Čime je Hajdaš zadužio Senfa da ovaj put izađu skupa na izbore?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Čime je Hajdaš zadužio Senfa da ovaj put izađu skupa na izbore?
Zagreb: SDP i Možemo! predstavili planove za pregovore o zajedničkom programu | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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SDP bi mogao biti formalno veći partner, a Možemo! politički življi. Jedni donose infrastrukturu, drugi energiju i osjećaj budućnosti

SDP i Možemo! napokon su se opametili. Nakon izbora 2024., kad su procjene upozoravale da bi zajedničkim nastupom mogli osvojiti više mandata, a oni se nisu uspjeli dogovoriti, sad su koaliciju počeli graditi na vrijeme. To je racionalnije, ali dogovor o izlasku na izbore tek je lakši dio posla. Pravi problem nastaje ako vlast doista osvoje.

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Komentari 34
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