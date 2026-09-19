Čime je Hajdaš zadužio Senfa da ovaj put izađu skupa na izbore?

SDP i Možemo! napokon su se opametili. Nakon izbora 2024., kad su procjene upozoravale da bi zajedničkim nastupom mogli osvojiti više mandata, a oni se nisu uspjeli dogovoriti, sad su koaliciju počeli graditi na vrijeme. To je racionalnije, ali dogovor o izlasku na izbore tek je lakši dio posla. Pravi problem nastaje ako vlast doista osvoje.