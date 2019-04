Cinestar proglašen najboljim kinoprikazivačem u Europi

Međunarodna kinematografska udruga (UNIC) proglasila je CineStar Cinemas najboljim kinoprikazivačem u Europi u 2019. godini, a nagradu će dodijeliti gospodinu Hrvoju Krstuloviću suosnivaču i članu uprave Blitz- CineStara na kongresu CineEurope u Barceloni ove godine u lipnju.

CineEurope najdugovječniji je i najuspješniji europski kongres za velike, regionalne i nezavisne filmske profesionalce. Na kraju kongresa odaju priznanje kinoprikazivaču čija dostignuća, novi projekti, rast i predvodništvo u industriji postavljaju nove standarde i pomiču granice te dodjeljuju nagradu Internacional Exhibitor of the Year.

Foto: Ivan Ivanisevic

Ove godine prestižna nagrada odlazi upravo Blitz-CineStaru. Iz CineEurope istaknuli su da je Blitz-CineStar pravi primjer takve kompanije, koja iznova podiže ljestvicu u industriji i ostvaruje konstantan rast. Posebno su istaknuli kako je Blitz-CineStar iznimno predan u pružanju najboljeg mogućeg kino doživljaja svojoj publici, stavljajući u prvi plan stalnu inovaciju, čime su postali jedan od vodećih i najbrže rastućih kino lanaca u regiji i Europi.

Blitz- CineStar je već na samom početku prije petnaest godina pokazao da ozbiljno misli gradnjom svog prvog mulltipleksa CineStara Zagreb, sa 13 dvorana i 2.940 sjedala koji je i dan danas najveći multipleks u regiji, a koji je po otvorenju Film Journal International uvrstio u „15 veličanstvenih“ na 15. Cinema Expo. Dalje širenjem kinoprikazivačkog lanca u zemlji i regiji, stalnim unaprijeđenjem svojih usluga i tehnologija, Blitz-CineStar postaje jedan od nejprepoznatljivijih brendova te dobitnik 7 Superbrands nagrada, uključujući i Superbrands Exclusive, zatim Best Buy Awards, te Best Buy Award Millennials 2018. Prošle godine na proslavu petnaest godina kompanije, stiže i prestižna nagrada za Najbolje novoizgrađeno kino u Europi (ICTA 2018.) koju je osvojilo njihovo najveće dalmatinsko kino, CineStar 4DX Mall of Split.

Međutim, ovogodišnja nagrada za najboljeg europskog kinoprikazivača kruna je poslovanja, a stigla je taman nakon nedavnog otvaranja multipleksa u Banja Luci, te skorog projekta u Beogradu u tijeku ove godine.

Foto:

Nakon saznanja da je Blitz-CineStar dobitnik ove prestižne nagrade, Hrvoje Krstulović, član uprave Blitz-CineStara je izjavio: „Iznimna nam je čast primiti ovu vrijednu nagradu CineEurope te zadovoljstvo i ponos što je struka prepoznala naš stalni napor i ulaganje, ali i znanje. Zahvalio bi se svim našim zaposlenicima, našim poslovnim partnerima i vjernim posjetiteljima koji su također dio ovog uspjeha, a naša vizija Kina s pet zvjezdica očito je bila pun pogodak. CineStar je postao sinonim za najbolje kino iskustvo u Europi, stvorili smo lanac kina nove generacije u koji smo ekskluzivno doveli neke revolucionarne formate kao Imax, 4DX, stvorili koncepte Gold Class i Kaptol Boutique Cinema. Stvorili smo destinacijska kina s barovima i raznim sadržajima u kojima posjetitelji vole biti i svatko pronalazi nešto za sebe. Svako naše novo kino je uvijek po nečemu bolje, a naš najnoviji projekt dječjih kino dvorana KIDS CINESTAR sa toboganima i zonama za igranje ce tek nadamo se biti priznat. Veliko je zadovoljstvo biti prvi u branši u Europi te nam daje krila za dalje, a obzirom da se Blitz- CineStar i dalje širi svoj lanac novim projektima u regiji, ova nagrada nas i obvezuje da budemo uvijek bolji te zadržimo ove visoke standarde.“

U sklopu investicijskog ciklusa koji Blitz-CineStar provodi od svog osnutka 2003. godine do danas, CineStar Cinemas grupa u Hrvatskoj i regiji, broji 23 multipleksa (uključujući nadolazeći u Beogradu), sa 145 digitalne dvorane i preko 23.000 sjedala, što - zajedno s gotovo 5 milijuna prodanih ulaznica godišnje - čini CineStar Cinemas najvećim i najuspješnijim kinoprikazivačem u regiji.

Foto: Ivan Ivanisevic

