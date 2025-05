Čini se da je Plenković uspio neutralizirati mnoge prijetnje. A čekaju ga i tri godine bez izbora

Andrej Plenković prvo je lani pobijedio Zorana Milanovića. Zatim je Milanović zimus pobijedio Plenkovićeva kandidata Dragana Primorca. A onda je Plenković pobijedio, a negdje i posramio, Milanovićev SDP na lokalnim izborima.

Pa sada mogu obojica mirno ovoga petka sjesti za stol i nakon tri i pol godine konačno održati sjednicu Vijeća za obranu.

"Bolje ikad nego nikad", kaže pomirljivo Milanović, podsjećajući "koliko je puta on zvao na sazivanje tog sastanka". "Ali to je to, bolje ovako nego onako".

Svakako je bolje. Izbori su se odradili, fotelje osigurale, strasti ispuhale. Pa se sad predsjednik i premijer mogu posvetiti državničkim poslovima i državnim temama.

Rijetko ukazanje

Bio je to, ujedno, jedan od rijetkih ukazanja Zorana Milanovića nakon predsjedničkih izbora, rijetka njegova izjava, komentar, opaska pred medijima za kojima je svojedobno trčao, a nakon pobjede u utrci za drugi mandat održavao na dugom štapu.

Nastupio je pomirljivim tonom, dobronamjerno, krotko.

I na to je Andrej Plenković uspio svesti gotovo sve svoje protivnike.

Milanović se učahurio na Pantovčaku gdje će dočekati mirovinu, a onda se - prema vlastitoj najavi - oprostiti od aktivne politike. Bio je lider oporbe, glavni protivnik premijeru, osigurač od HDZ-ove uzurpacije institucija, zaštitar od HDZ-ove okupacije države. Sada je postao Plenkovićev partner.

Penava u Vladi

Ivan Penava, nekadašnji Plenkovićev protivnik na čelu Domovinskog pokreta, uskoro ulazi u Vladu, čime će Plenković sebi zdesna - nakon buntovnog Ivana Anušića - privesti još jednog potencijalnog suparnika. Pripitomio je, na ovaj ili onaj način, radikalnu desnicu, onu u HDZ-u, kao i u Domovinskom pokretu.

Siniša Hajdaš Dončić hvalio se ove zime da će biti premijerski kandidat, a sada ima više posla sa spašavanjem svoje fotelje u stranci nakon ključnih promašaja i neuspjeha na lokalnim izborima, nego s kritikom Plenkovića i HDZ-a.

Domovinski pokret raskoljen je i uškopljen, desnica razbijena i razbacana, Most neutraliziran, Možemo! limitiran, a SDP na lokalnim izborima izguran na sjeverne zemljopisne margine.

Dura ruka Turudića

Ivan Turudić preuzeo je konce u Državnom odvjetništvu i osigurao Plenkoviću miran san, ne samo što se tiče progona hadezeovih korumpiranih mangupa, već i kontekstu progona korupcije u oporbenim redovima. Duga ruka pravde dostići će sve HDZ-ove ugroze.

Kao što će ta ista duga ruka Ivana Turudića držati europske tužitelje na sigurnoj udaljenosti.

I naravno, HDZ je birokratiziran i operiran od bilo kakvih liderskih ambicija, a kamoli frakcija, dok je Hrvatski sabor sveden na razinu političke kulise.

A iduće tri godine Plenkovića ne očekuju nikakvi izbori.

Utišana i udavljena

Hrvatska je utišana, osim one koja je udavljena, baršunasta rukavica Plenkovićeve dominacije pojačala je svoj stisak oko vrata hrvatske politike, institucija, opozicije, dobrog dijela javnosti.

A oni koji su sve karte u otporu HDZ-u i Plenkoviću bacili na predsjednika Milanovića, navodnog lidera opozicije, danas moraju gledati kako on pomirljivo nastupa i partnerski surađuje s Plenkovićem, sad kad su obojica osigurala svoje mandate.

Lanjska superizborna godina koja završava s ovogodišnjim lokalnim izborima trebala je pripremiti teren za velike promjene, pritisnuti aktualnu vlast i stjerati Plenkovića u kut.

U ovom trenutku čini se da to nije bilo dovoljno.