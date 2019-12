'Činjenice su neosporne': Traže pripremu optužnice za Trumpa

Predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi kazala je u četvrtak da je zatražila od Odbora za pravosuđe tog doma da pripremi optužnicu kojom bi se pokrenuo proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa zbog vršenja pritiska na Ukrajinu da pokrene istragu protiv njegova političkog suparnika.

- Činjenice su neosporne. Predsjednik je zlorabio svoje ovlasti radi osobne političke koristi na štetu naše nacionalne sigurnosti uskrativši vojnu pomoć i ključni sastanak u Bijeloj kući za što je tražio objavu pokretanja istrage o svojem političkom suparniku - rekla je Pelosi u izjavi za novinare koju je prenosila televizija.

- Nažalost, ali uvjereno i ponizno, vjerno našim Očevima-utemeljiteljima i srcima punih ljubavi prema Americi, danas tražim od našeg predsjednika da pristupi pripremi optužnice - kazala je, govoreći o predsjedniku Odbora za pravosuđe Jerroldu Nadleru.

Komentirajući tu vijest, Trump je kazao da to znači da će se budući američki predsjednici rutinski suočavati s prijetnjama zastupnika opozivom.

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President....