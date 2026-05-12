Ćipe: Titova i Šljivančaninova petokraka je ubijala ljude

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić prozvao je u utorak ljevicu zbog propagande protiv Hrvatske i pozvao ju da prizna žrtve komunističkih zločina.

Mlinarić je na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru upozorio na licemjerje pro-jugoslavenske ljevice koje se, kako je ustvrdio, najbolje vidi u njihovom odnosu prema simbolima i žrtvama. Ljevica, ističe Mlinarić, za crvenu zvijezdu petokraku priznaje dvostruke konotacije pa tako po njima nije ista zvijezda na čelu Josipa Broza Tita i Ratka Mladića ili Veselina Šljivančanina.

''Ako pitate nas u Domovinskom pokretu, obje su zločinačke'', naglasio je. Napomenuo je i kako s druge strane ljevica ne dozvoljava dvostruke konotacije pozdrava 'Za dom spremni', već im je isti onaj na ulazu u logor u Drugome svjetskom ratu i onaj na rukavu Jean-Michel Nicoliera koji je branio Hrvatsku u Domovinskome ratu.

Prava je istina da su i Titova i Šljivančaninova zvijezda petokraka likvidirale civile, slale ih u logore, uništavale i otimale imovinu te su i jedna i druga provodile propagandu protiv Hrvata, poručio je Mlinarić i podsjetio na kampanju izmišljanja srpskih žrtava u Vukovaru iz Domovinskog rata te na preuveličavanje srpskih žrtava u Oluji i broja ubijenih u Jasenovcu.

''Pokoj vječni svakoj nevinoj žrtvi, ali zar ih treba izmišljati? Čemu to sve služi ako ne propagandi protiv Hrvata i hrvatske države?'', ocijenio je, dodajući da ljevica istovremeno prave žrtve komunističkog pokolja u poraću negira i relativizira. Osudio je njihovu podršku Trnjanskim krijesovima, osobito s obzirom da nisu zapalili ni jednu svijeću kod masovnih grobnica otkrivenih u Zagrebu i diljem Hrvatske i Slovenije.

''Ovim ih putem pozivam, i Možemo, i SDP, i Daliju Orešković, i cijelu pro-jugoslavensku ljevicu: vijenac koji bacate u Dunav izmišljenim srpskim civilnim žrtvama Vukovara odnesite u zagrebačke Gračane ili Markuševec, gdje su vaši tzv. osloboditelji napunili jama i jama nevinim hrvatskim žrtvama'', zaključio je.