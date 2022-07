Čipovi podigli Samsungovu dobit u drugom tromjesečju

Operativna dobit porasla je u razdoblju od travnja do lipnja 11 posto, na 14 bilijuna wona (10,7 milijardi dolara).

Prihod je uvećan 21 posto, na 77 bilijuna wona.

Preliminarno izvješće Samsunga vremenski se poklopilo s upozorenjima drugih proizvođača čipova da su njihovi klijenti napunili zalihe u pandemiji kako bi podmirili pojačanu potražnju ljudi koji su radili od kuće.

Potražnja slabi i zbog visoke inflacije koja koči potrošnju, upozorili su proizvođači čipova, uključujući Micron i Advanced Micro Devices (AMD).

Analitičari pak upozoravaju da je inflacija zakočila prodaju pametnih telefona, izdvajajući i strah od recesije na vodećim tržištima, rat u Ukrajini i lockdown u Kini.

Samsung je u drugom tromjesečju prema procjeni Counterpoint Researcha, isporučio 62 do 64 milijuna pametnih telefona, oko pet do osam posto manje no što je procijenjeno u ožujku. U prvom tromjesečju isporučili su 74 milijuna.

Samsungova je dobit ipak zaštićena jer su velike američke tehnološke tvrtke, poput Amazona, Microsofta, Mete i Googlea, koji koriste brojne usluge podatkovnih centara, nastavile kupovati čipove kako bi podmirile potražnju u segmentu računalstva u oblaku, dodali su analitičari.

Južnokorejska kompanija objavit će cjelovito izvješće u drugoj polovini mjeseca.

