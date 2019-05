'Ćiro Blažević i drugi pokazali su da postoji glas tolerancije'

U Europskoj uniji ima oko 50 milijuna pripadnika nacionalnih manjina najrazličitije vrste, a Srbi kao najbrojnija nacionalna manjina su odlučili da svoje iskustvo i svoje stavove učine dijelom europske politike preko Europskog parlamenta. I da Europskoj uniji očuvamo ono što je bila njezina najjača snaga nakon 2. Svjetskog rata, a to je ravnopravnost za sve i prosperitet za sve, a posebno tolerancija prema drugačijim, prema različitima i prema manjinama. - rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a i nositelj stranačke liste za Europski parlament na predizbornom skupu u ponedjeljak u Karlovcu, odgovarajući na pitanje novinara što žele zastupati u Europskom parlamentu kao hrvatske manjine.

Dodao je i da svoje iskustvo žele prenijeti u Europu i europsko iskustvo vratiti u Hrvatsku i na taj način zaustaviti da raste i da se širi netolerancija i ugrožava Europu kao demokratski koncept, te Hrvatsku kao demokratsku zemlju. Na pitanje koliko je danas zadovoljan s tolerancijom u Hrvatskoj, te statusom nacionalnih manjima u Hrvatskoj, odgovorio je:

- Ono što je do jučer bilo ogledalo na jedan način, nakon naše kampanje i svih onih koji su nam se pridružili i koji će nam se do kraja ovoga tjedna pridružiti sa slanjem poruke tolerancije i podrške, izgledat će drugačije. Ako su do jučer glasovi netolerancije bili glasniji od glasova tolerancije, nakon poruke Ćire Blaževića, danas dr. Nikice Gabrića, sutra nekih drugih, a prekosutra nekog trećeg, pokazat će se da Hrvatska ima snažne glasove tolerancije koji neće dozvoliti da se bilo tko u njoj osjeća građaninom drugoga reda i da se bilo tko uopće u Hrvatskoj osjeća viškom ili smetnjom. – rekao je Pupovac.

Dodao je i da u Europski parlament odlaze s jednom jedinstvenom porukom, za manjine ravnopravne u Hrvatskoj i za Hrvatsku ravnopravnu u Europskoj uniji, za Srbe ravnopravne u Hrvatskoj i za Srbe koji će se u Europskoj uniji boriti za ravnopravnu Hrvatsku s ostalim zemljama Europske unije.

Naglasio je da se Europska unija iz projekta nade postepeno pretvarala u projekt beznađa i nezadovoljstva za mnoge koji su ušli u EU, a oni to žele promijeniti.

- Europska unije ne može biti projekt u kojem će pitanje slobode kretanja ljudi biti sveden na slobodu kretanja radne snage i to tako da će iz manje razvijenijih dijelova Europe kao što je Hrvatska ljudi odlaziti u razvijenije dijelove Hrvatske. To nije Europa kakvu smo sanjali, kakvoj smo težili i u koju smo ušli, i želimo je mijenjati. Isto vrijedi i za bogatstvo i profite koji iz naše zemlje u obilnim iznosima odlaze u zemlje Europske unije koje su bogatije. To želimo mijenjati jer takva Europa sigurno ne može opstati, i takvu Europu neće moći podržavati ni oni koji su u njoj, kao što je Hrvatska, a neće je moći podržavati ni oni koji su izvan nje, a koji Europi trebaju kao što su ostale zemlje bivše Jugoslavije. I to će nam biti primaran cilj i zadaća. Europa jednakosti među njezinim građanima i Europa ravnopravnosti među njezinim članicama. – rekao je Pupovac.

