Čista, prirodna kozmetika od smilja, bez umjetnih sastojaka

U moru mogućnosti na policama, kako se uopće snaći i odabrati doista kvalitetne proizvode koji garantiraju vrijednost za novac? Jedina mogućnost je da pažljivo čitamo deklaracije, a prije toga, da znamo što određeni pojmovi i kratice znače. Ako u tome niste vješti, onda je najbolje tražiti čistu prirodu s provjerenog područja. Gloria 100% prirodna kozmetika rađena je ručno, a osnova su joj smilje koje raste u Hercegovini, hladno cijeđena nerafinirana ulja, maslaci, prirodni pčelinji vosak, prirodna glina, sol Mrtvog mora i drugi prirodni sastojci.

Gloria u svom asortimanu ima većinu proizvoda potrebnih za dnevnu njegu lica, kose, tijela i zubi. Također ima i proizvode za mušku njegu, ali i za njegu beba.

Najpopularniji proizvodi su Zlatni serum za lice od smilja koji ima anti-age djelovanje, smanjuje nepravilnosti poput crvenila, hiperpigmentacije i roziceje, bogato njeguje, čini kožu zaglađenom i mekom. U ponudi se izdvaja i šampon za rast kose na bazi koprive uz hladno prešana ulja argana, makadamije, ricinusa, vitamina E te eteričnog ulja ružmarina koji potiče mikrocirkulaciju vlasišta. Svi proizvodi iz asortimana garantiraju dugoročne benefite na zdravlje i ljepotu, naročito ako odabir prilagodite svom tipu kože.

Foto: Gloria 100% prirodna kozmetika Kako djeluje 100% prirodna kozmetika?

Ukratko - njezini sastojci puštaju kožu da sama radi na proizvodnji i obnovi kolagena, elastina, vlage i lipida koji su potrebni za zaštitu i obnovu kože lica. Proces koji potiče prirodna kozmetika radi na aktivaciji prirodnih procesa umjesto da ih nadomješta u vašoj koži i tijelu. Svaka dobra 100% prirodna kozmetika upit će se u dublje slojeve kože, kojima je sama kozmetika i namijenjena, a njihova biorazgradnja (a ne taloženje) je zajamčena.

Jednu stvar imajte na umu - prirodna kozmetika djeluje sporo, ali kada uspije u obnovi kože daje učinak koji ste željeli postići. Potrebno je do dva mjeseca kako bi se vaša koža očistila od nataloženih umjetnih tvari i toksina koje ste dobili korištenjem nekvalitetnih drogerijskih proizvoda. Tek tada možete očekivati da ćete primjetiti poboljšanje i vidljive pomake. Čini se dugo, no vaša koža je bila strpljiva godinama, 2 mjeseca nije puno u usporedbi s time. Morate imati na umu i da prirodna kozmetika ne stvara pjenu kao komercijalni proizvodi, a i mirisi nisu uobičajeno intenzivni, jer se prirodni mirisi iz biljaka gube tijekom prerade. Cijena prirodne kozmetike je dakako viša zbog ograničenih prirodnih resursa i ručne proizvodnje, no važno je reći kako je ipak dugoročno isplativija.

