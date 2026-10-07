Čiste ilegalno odlagalište u Gospiću: Uklonjeno 130 tona otpada, opasni će izvoziti

S ilegalnog odlagališta na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću dosad je uklonjeno oko 130 tona neopasnog otpada, a sanacija lokacije odvija se prema planu, potvrdili su iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad je bio skladišten u velikim bijelim vrećama, a neopasni materijal bit će zbrinut u dvije domaće cementare. Opasni otpad, koji se također nalazi na lokaciji, zasad se priprema za privremeno zbrinjavanje, a plan je da se nakon odabira izvođača izveze izvan Hrvatske, doznaje Dnevnik.hr.

Radove na sanaciji u Gospiću obišao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša, koji je kazao kako je zadovoljan dosadašnjom dinamikom.

Na dijelu lokacije na kojem se nalazi opasni otpad u tijeku su pripremni radovi. Otpad je prikupljen na hrpu, iskopani su odvodni kanali, a predviđeno je i njegovo privremeno prekrivanje zaštitnom folijom.

- Možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a dinamika je sukladna planu sanacije - rekao je Budiša.

Dodao je kako prema dosadašnjim analizama neopasni otpad zadovoljava tehničke specifikacije cementara u kojima će biti zbrinut, i to kako u pogledu proizvodnje tako i utjecaja na okoliš.

- Ne vidim razlog za bilo kakvu zabrinutost - poručio je zamjenik direktora Fonda, prenosi Dnevnik.hr.

No sanacija neće završiti uklanjanjem otpada. Nakon što se ukloni sav fizički prisutan otpad, uzet će se uzorci tla kako bi se utvrdilo postoji li potreba za dodatnom sanacijom.

Posebna će se pozornost posvetiti i podzemnim vodama ispod lokacije, kako bi se provjerilo je li otpad ostavio posljedice na okoliš.

"Kad se završi sanacija otpada za koji znamo da je fizički prisutan, uzet će se uzorci tla i vidjeti postoji li potreba za daljnjom remedijacijom, odnosno sanacijom tla, ali i podzemnih voda ispod ove lokacije", zaključio je Budiša.