Čistili prostorije Grada pa našli nestale matične knjige radnika

Oko 500 ljudi, prvenstveno Banijaca i Kordunjana koji nisu mogli riješiti pitanje svog radnog staža prije Domovinskog rata, sada će to moći zahvaljujući Branki Bakšić Mitić, zamjenici glinskog gradonačelnika

<p>Radi se o 24 sobe u prostorijama Grada Gline koje su se renovirale ovih dana. U prolazu sam slučajno, na hrpi registratora ugledala jednu od tih matičnih knjiga. Uzela sam je i prolistala te shvatila da se radi o matičnoj knjizi radnika koje su prije rata radili u poduzećima Prehrana, Trgopromet, Zvijezda i Opskrba. Odmah sam sve podatke fotokopirala i nakon što je grad Glina, odnosno gradonačelnik poslao dokumentaciju u Državni arhiv u Sisak, objavila sam ih na Facebooku, rekla je Branka Bakšić Mitić, zamjenica gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine. Dodala je da su knjige pronađene nakon 25 godina i da će promijeniti sudbinu oko 500 ljudi te da joj telefon ne prestaje zvoniti. </p><p>- Već godinama su me ti ljudi molili da im pomognem oko ovog pitanja, ali jednostavno te knjige nisam mogla nigdje pronaći do sad. Međutim, presretna sam što su se sada pojavile. Znam ljude za koje je prema tim knjigama vidljivo da su onda ostvarili 16 godina radnog staža, što im je sada dovoljno da ostvare mirovinu u Hrvatskoj. Bez tih podataka, život bi im bio puno drugačiji - rekla je Bakšić Mitić. Otkrila je i da se u tim knjigama vide i kartice osobnog dohotka koje su bile nestale.</p><p>- Zato što nisu imali te kartice, ti ljudi su dobili najmanje mirovine u Hrvatskoj. Osobno poznajem ženu koja je bila šefica računovodstvene firme koja je zapošljavala 700 ljudi, a budući da nije imala tu karticu, mirovina joj je bila 1100 kuna - kaže zamjenica gradonačelnika. Svjedoči i o tome kako će neki ljudi od danas, doslovno dobiti novu priliku za život.</p><p>- Nakon objave na Facebooku, zvala me žena koja je teško bolesna, prošla je brojne kemoterapije, sav je novac potrošila na lijekove i taman se našla na rubu ponora kad je shvatila da će sad, s ovim otkrićem knjiga, moći ostvariti pravo na mirovinu. To će joj omogućiti daljnje liječenje - rekla je Branka. Pitanje je samo, koliko će dugo cijela procedura trajati. Bakšić Mitić smatra da će se raditi o mjesecima. Svim zainteresiranima poručuje neka svoje zahtjeve za izračunom radnog staža upute u Državni arhiv u Sisku, a onima koji žive u zemljama bivše države, neka zahtjeve upute mirovinskom osiguranju u državama u kojima sada žive kako bi im se utvrdio radni staž u Hrvatskoj. </p>