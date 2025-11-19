Čitačica s usana otkrila što je Musk rekao o saudijskom princu

Elon Musk opet je izazvao kaos, i to usred glamurozne večere u čast saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Dok su se gosti sjajili u kristalima i posluživali najskupljim vinima, milijarder nije uspio držati jezik za zubima. Prema stručnjakinji za čitanje s usana, Musk je šefa Pfizera Alberta Bourlu šokirao neočekivanim pitanjem.

- Što mislite, je li on terorist? - upitao je Musk.

Bourla je, tvrdi čitačica usana Nicola Hickling za Daily Mail, ostao zaleđen. Musk je se samo nonšalantno popio gutljaj iz čaše prije nego što je izrekao provokaciju. Predstavnici obojice za sada šute.

Foto: Tom Brenner

Sve se odvilo na raskošnoj gozbi u Bijeloj kući, u čast prvom posjetu princa Salmana nakon sedam godina, i nakon brutalnog ubojstva novinara Jamala Khashoggija 2018., koje je potpuno urušilo američko-saudijske odnose.

Unatoč svemu, Donald Trump i Melania dočekali su ga spektakularnim glamourom, a Melania je zablistala u zelenoj haljini vrijednoj 3350 dolara.

U publici je bila krema globalne elite: Cristiano Ronaldo, Donald Trump Jr., Marco Rubio, Mike Johnson, zvijezde Fox Newsa, ali i tehnološki teškaši poput Tima Cooka, Jensena Huanga, Mary Barre i Alexa Karpa.

Foto: DavidSacks via X

No unatoč svečanom tonu, pitanja o Khashoggijevoj likvidaciji visjela su u zraku. Novinari su Trumpa pritisnuli zbog veza princa Salmana s ubojstvom

- Spominjete nekoga tko je bio izuzetno kontroverzan. Sviđalo vam se ili ne, stvari se događaju. On nije znao ništa o tome - odgovorio je hladno Trump na pitanja novinara.

Khashoggi je 2018. namamljen u saudijski konzulat u Istanbulu, gdje ga je napalo 15 agenata koji su ga ugušili i raskomadali. Tijelo nikad nije pronađeno. Princ sve negira, ali američke obavještajne službe godinama smatraju da je vjerojatno dao zeleno svjetlo operaciji.

Foto: Tom Brenner

Napetost je dodatno eksplodirala kad je novinarka ABC Newsa Mary Bruce princu u lice rekla da je 'orkestrirao brutalno ubojstvo'. Trump je odmah skočio u obranu i optužio je da širi 'lažne vijesti'. Nakon toga ju je još jednom verbalno napao, prijeteći čak i oduzimanjem licence ABC-u kad je postavila pitanje o Epsteinovim dosjeima.

- Mislim da ste užasna novinarka - odbrusio je Trump.

Princ Salman se rijetko uključivao, ali na kraju je ipak progovorio o Khashoggiju.

Foto: Tom Brenner

- Bolno je čuti da netko izgubi život bez prave svrhe ili na ilegalan način - kazao je princ Salman na pitanja o smrti Khashoggija.

A Muskov 'teroristički' komentar? Ostao je visjeti u zraku, baš kao i večer koja se trebala pretvoriti u diplomatski spektakl, a završila kao političko-tehnološki reality show.