Obavijesti

News

Komentari 0
TRUMP ĆE GA OPET OTPISATI?

Čitačica s usana otkrila što je Musk rekao o saudijskom princu

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 2 min
Čitačica s usana otkrila što je Musk rekao o saudijskom princu
9
Foto: Tom Brenner

Usred luksuzne gozbe u čast saudijskog prijestolonasljednika, Musk je šokirao šefa Pfizera provokacijom, dok je Trump napadao novinare zbog pitanja o brutalnom ubojstvu Khashoggija.

Elon Musk opet je izazvao kaos, i to usred glamurozne večere u čast saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Dok su se gosti sjajili u kristalima i posluživali najskupljim vinima, milijarder nije uspio držati jezik za zubima. Prema stručnjakinji za čitanje s usana, Musk je šefa Pfizera Alberta Bourlu šokirao neočekivanim pitanjem.

- Što mislite, je li on terorist? - upitao je Musk. 

KAD PRVA DAMA PREUZME MODNI TRON FOTO Trump pored Melanije? Samo detalj u kadru. Pogledajte u čemu je dočekala princa...
FOTO Trump pored Melanije? Samo detalj u kadru. Pogledajte u čemu je dočekala princa...

Bourla je, tvrdi čitačica usana Nicola Hickling za Daily Mail, ostao zaleđen. Musk je se samo nonšalantno popio gutljaj iz čaše prije nego što je izrekao provokaciju. Predstavnici obojice za sada šute.

U.S. President Donald Trump hosts dinner for Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, at the White House in Washington
Foto: Tom Brenner

Sve se odvilo na raskošnoj gozbi u Bijeloj kući, u čast prvom posjetu princa Salmana nakon sedam godina, i nakon brutalnog ubojstva novinara Jamala Khashoggija 2018., koje je potpuno urušilo američko-saudijske odnose.

Unatoč svemu, Donald Trump i Melania dočekali su ga spektakularnim glamourom, a Melania je zablistala u zelenoj haljini vrijednoj 3350 dolara.

AUKCIJA U NEW YORKU Ovo je zahod od 18-karatnog zlata. Potpuno je funkcionalan. Prodali su ga za 12,1 mil. dolara
Ovo je zahod od 18-karatnog zlata. Potpuno je funkcionalan. Prodali su ga za 12,1 mil. dolara

U publici je bila krema globalne elite: Cristiano Ronaldo, Donald Trump Jr., Marco Rubio, Mike Johnson, zvijezde Fox Newsa, ali i tehnološki teškaši poput Tima Cooka, Jensena Huanga, Mary Barre i Alexa Karpa.

Cristiano Ronaldo attends a dinner hosted by U.S. President Donald Trump for Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman
Foto: DavidSacks via X

No unatoč svečanom tonu, pitanja o Khashoggijevoj likvidaciji visjela su u zraku. Novinari su Trumpa pritisnuli zbog veza princa Salmana s ubojstvom

- Spominjete nekoga tko je bio izuzetno kontroverzan. Sviđalo vam se ili ne, stvari se događaju. On nije znao ništa o tome - odgovorio je hladno Trump na pitanja novinara. 

RIJEDAK POSJET SAD-u Ronaldo sa svjetskim tajkunima na večeri kod Trumpa: 'Zbog tebe me sin malo više poštuje'
Ronaldo sa svjetskim tajkunima na večeri kod Trumpa: 'Zbog tebe me sin malo više poštuje'

Khashoggi je 2018. namamljen u saudijski konzulat u Istanbulu, gdje ga je napalo 15 agenata koji su ga ugušili i raskomadali. Tijelo nikad nije pronađeno. Princ sve negira, ali američke obavještajne službe godinama smatraju da je vjerojatno dao zeleno svjetlo operaciji.

U.S. President Donald Trump hosts dinner for Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, at the White House in Washington
Foto: Tom Brenner

Napetost je dodatno eksplodirala kad je novinarka ABC Newsa Mary Bruce princu u lice rekla da je 'orkestrirao brutalno ubojstvo'. Trump je odmah skočio u obranu i optužio je da širi 'lažne vijesti'. Nakon toga ju je još jednom verbalno napao, prijeteći čak i oduzimanjem licence ABC-u kad je postavila pitanje o Epsteinovim dosjeima.

- Mislim da ste užasna novinarka - odbrusio je Trump. 

NOVA SURADNJA Trump: Saudijska Arabija je glavni saveznik izvan NATO-a!
Trump: Saudijska Arabija je glavni saveznik izvan NATO-a!

Princ Salman se rijetko uključivao, ali na kraju je ipak progovorio o Khashoggiju.

U.S. President Donald Trump hosts dinner for Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, at the White House in Washington
Foto: Tom Brenner

- Bolno je čuti da netko izgubi život bez prave svrhe ili na ilegalan način - kazao je princ Salman na pitanja o smrti Khashoggija. 

A Muskov 'teroristički' komentar? Ostao je visjeti u zraku, baš kao i večer koja se trebala pretvoriti u diplomatski spektakl, a završila kao političko-tehnološki reality show.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'
IZ MINUTE U MINUTU

Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja
KOMENTIRA TEA KVARANTAN SOLDATIĆ

Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja

Vukovar i Škabrnja, gradovi koji su podnijeli strašne žrtve, postali su simboli stradanja, ali i opomene za sve nas, da sloboda nije darovana nego zarađena i očuvana kroz neizmjernu hrabrost i patnju
Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika!
24SATA DOZNAJE

Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika!

U noći s ponedjeljka na utorak plamena stihija je potpuno progutala zgradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025