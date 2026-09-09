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SUĐENJE 'SISAČKOM MONSTRUMU'

Čitali presude Mlađanova kuma Bijelića, pisma bivše supruge, sud za svjedoka zove i Jarka

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 4 min
Čitali presude Mlađanova kuma Bijelića, pisma bivše supruge, sud za svjedoka zove i Jarka
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Varaždin: Srđan Mlađan odlazi sa Županijskog suda nakon suđenja | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Željko Bijelić tvrdi da ga je vjenčani kum Srđan Mlađan poticao da nakon izlaska na slobodu otme i ubije ljude s njegova popisa. O tome govori u Dosjeu Jarak i ne krije da se bavio prijevarama

Detalji iz nekih 20-ak pravomoćnih presuda Željku Bijeliću, koji tvrdi da ga je bivši kum, trostruki ubojica Srđan Mlađan, poticao da za njega otme i ubije ljude s njegove "crne liste", pročitani su danas na Županijskom sudu u Varaždinu.

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Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu VIDEO
Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu | Video: 24sata/pixsell

Tako se moglo čuti da je svjedok Bijelić od 2010. do 2025. višestruko osuđivan, jednom i na austrijskom sudu. Bijelić iza sebe ima nekih 20-ak presuda, uglavnom zbog sitnijih prijevara ili krivotvorenja isprava, a u nekoliko navrata tražio je njihovo objedinjavanje i izricanje jedinstvene kazne.

Varaždin: Srđan Mlađan odlazi sa Županijskog suda nakon suđenja
Varaždin: Srđan Mlađan odlazi sa Županijskog suda nakon suđenja | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Uglavnom je bila riječ o prijevarama putem oglasnika u kojima bi oglasio da prodaje računalo ili mobitel, zadržao novac u iznosu do najviše oko 4000 kuna, a robu ne bi poslao. Jednom nije na vrijeme vratio vozilo koje je unajmio od rent-a-cara, "iznajmio" je stan u kojem je bio podstanar, a znao je i mijenjati podatke na nalozima za plaćanje da izgleda kao da je uplatio novac za računalo ili mobitel, koje bi mu oštećenici poslali dok novac ne bi dobili.

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Riječ je o prijedlogu obrane koji evidentno ima za cilj poljuljati vjerodostojnost svjedoka Bijelića i baciti sumnju na njegovo svjedočenje. No, Bijelić nije ni krio da se bavio prijevarama i računalnim kriminalom. Ne tvrdi da je "nevinašce" i priznaje da je bio problematičan i u razgovoru za RTL-ovu dokumentarnu seriju o Srđanu Mlađan "Dosje Jarak: Rođeni ubojica".

- Čitav moj život se svodio oko informatike. S 12 godina sam upao u školski sustav i uzeo nekih 100.000 njemačkih maraka. Izbacili su me iz škole, no osjećao sam se kao Bog, imponiralo mi je to što sam napravio - govori Bijelić u "Dosjeu Jarak". Hvali se i kako je triput prodao isto zemljište u Opatiji za ukupno tri milijuna kuna te priznaje kako je u odsutnosti ukupno osuđen na 15 godina zatvora.

S njegova iskaza na varaždinskom sudu javnost je bila isključena pa nije poznato što je svjedočio, no za očekivati je da je to bilo na tragu onoga što je govorio i u dokumentarcu.

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A u njemu je rekao da je Mlađana upoznao na Odjelu pojačanog nadzora u Kaznionici u Lepoglavi, da su se sprijateljili jer mu se činio kao normalna osoba te da su ubrzo bili nerazdvojni "kao prst i nokat". Stoga kad mu je Mlađan ispričao da ima djevojku, Zagrepčanku Eliju, bio je sretan zbog njega i bez razmišljanja prihvatio da mu bude kum na svadbi iako su ga iz upozoravali da nije normalan ni svjestan što čini.

O kakvoj je osobi riječ, ispričao je, shvatio je nakon jednog Mlađanovog razgovora sa suprugom.

- Smijao se i rekao da ona jedva čeka da prošeće sa mnom po Zagrebu. Pitao sam ga što je smiješno i što tu ima loše, a on je rekao: 'Ja isto jedva čekam, ali da prošećem s njezinom glavom u torbi'. Nisam mogao vjerovati, kumstvo s Mlađanom najveća je greška u mom životu - priča Bijelić za Dosje Jarak, čije su obje epizode također pregledane na jednom od sudskih ročišta te se nalaze među dokazima u spisu.

S dijela ročišta na kojemu su čitali podatke iz Bijelićeva osobnog zatvoreničkog "dosjea", pisma koje je Mlađanu pisala bivša supruga i kriminalističkog istraživanja vezano uz premlaćivanje jednog zatvorenika u Lepoglavi, javnost je isključena radi zaštite privatnosti onih koji se u njima spominju, ali i zbog zaštite javnog reda i mira.

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Kada sudsko vijeće bude razmatralo dokaze iz spisa, ono će bez sumnje promatrati Bijelićev iskaz kako sam za sebe, tako i u odnosu s ostalim dokazima u spisu. Nije uobičajeno da se bilo koja presuda temelji samo na jednom dokazu pa tako nije za vjerovati da bi se presuda Mlađanu u ovom slučaju, kakva god ona bila, temeljila samo na iskazu jednog svjedoka. Značajni će sasvim sigurno biti i ostali dokazi u spisu, prije svega dijelovi Mlađanove bilježnica koji navodno sadrže njegov "popis za odstrel".

Među njima su navodno morbidni i uznemirujući opisi kako bivšim prijateljima lomi kosti od lubanje do palca, zatvara ih sve u jednu prostoriju i “guta ključ”, ženi čije je “bademaste oči nekad volio, a sad ih prezire” reže jedno uho, a na drugo joj šapće: “Trebala si slušati mene, ti mala svinjo”... S čitanja tih dokaza javnost je također bila isključena.

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Kako doznajemo, na sljedeća dva ročišta 6. i 8. listopada na sudu će se pročitati dijelovi bilježnice Srđana Mlađana, kako oni koje je predložilo tužiteljstvo, tako i oni koje je predložila obrana kako bi se vidio širi kontekst, izvješća pravosudnih službenika te podaci o tome koliko su Bijelić i Mlađan proveli zajedno vremena u Lepoglavi. S tih će ročišta javnost ponovno biti isključena.

Sud je usvojio i prijedlog obrane da se kao svjeodk pozove Andrija Jarak, autor i voditelj Dosjea Jarak, no datum njegova saslušanja odredit će naknadno.

Mlađan u Lepoglavi izdržava ukupno 29 godina zatvora zbog tri ubojstva, jednog pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode, pljačke banke, ljekarne, a na slobodu bi trebao izaći u svibnju 2027. Podsjetimo, sa svega 16 godina u siječnju 1998. iz čiste obijesti ubio je vršnjakinju Elizabetu Šubić ispred srednje škole u Petrinji. Potom je, također bez motiva, početkom veljače u Sisku ubio Petra Jančića (61). Uhićen je i osuđen zbog tih ubojstava, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi. Tijekom jednog slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine pljačka banku, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, te troje ljudi drži taocima u njihovu stanu.

Najnovije optužbe odbacuje, tvrdi da je optužnica besmislena i da je samo "loš pisac".

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