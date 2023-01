Čitatelj: Zadnja žičara je otišla, ostavili su nas gore s djecom!; ZET: Nisu gledali pravi raspored

Molili smo radnike da nas ne ostavljaju. Rekli smo im da smo na papiru vidjeli da zadnja žičara ide u 19 sati. Rekli su nam da ne mogu ništa. Ostali smo gore s djecom, priča nam ogorčeni čitatelj situaciju sa Sljemena za vikend, gdje je opet bilo jako puno ljudi.

- Bio sam s djecom i suprugom. Bili smo tamo u 18:15 sati, pisalo je da rade do 19. Još je 30-ak ljudi bilo tamo, neki s djecom. Radnici su rekli da žičara radi do 18, ušli su u gondolu i otišli - dodao je čitatelj koji tvrdi da su nakon toga išli pješice.

Tvrdi i da im je ZET obećao poslati autobus.

Foto: čitatelj 24sata

Netko je napravio stranicu zicarasljeme.com

Kaže i kako su zakasnili na parking žičare koji radi do 19.30 sati.

- Zakasnili smo dvije minute, ali zaštitaru smo ispričali sve i pustio nas je da uzmemo svoje aute - dodao je.

ZET: Nije to službena stranica

Kontaktirali smo ZET. Glasnogovornik nam je rekao kako su ljudi gledali krivi raspored i da stranica zicarasljeme.com nije službena stranica. Na ZET-u piše da žičara radi do 18 sati, na ovoj stranici pisalo je do 19. Stranica je u međuvremenu osvježena i stavljeno je pravo radno vrijeme, ali za vikend je to bila informacija zbog koje su ljudi ostali na Sljemenu i propustili zadnju gondolu.

Ovo je radno vrijeme koje je bilo za vikend.

Ovo je u ponedjeljak nakon što je stranica osvježena.

Glasnogovornik ZET-a dodao je i kako nisu ljudi išli pješice dolje, već autobousom.

