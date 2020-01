Citroën: Odlična ponuda za SUV Citroën C5 Aircross

Novi SUV C5 Aircross, perjanica marke nove generacije, usklađen je s posljednjim modelima marke Citroën. Inspiriran očekivanjima kupaca, ima jedinstven i afirmativan karakter te nudi jedinstvenu ponudu personalizacije sa 30 vanjskih kombinacija. Predvodnik programa Citroën Advanced Comfort®, novi SUV C5 Aircross je najsvestraniji i najudobniji SUV u svom segmentu. Opremljen ovjesom s progresivnim hidrauličnim graničnicima® i sjedalima Advanced Comfort, predlaže novo iskustvo u vozilu tipičnom za Citroën. Ima jedinstvenu modularnost s tri individualna, klizna i preklopiva sjedala te prtljažnikom Best in Class od 580 l do 720 l. Moderan i high-tech, nudi 20 sustava za pomoć u vožnji uključujući Highway Driver Assist, sustav za autonomnu vožnju 2. razine, Grip Control s funkcijom Hill Assist Descent za odlazak izvan utabanih staza, kao i šest tehnologija za povezivost, uključujući bežično punjenje pametnog telefona.

Foto: Citroen

Citroën je za siječanj pripremio odličnu ponudu za najudobniji i najmodularniji SUV u segmentu, SUV Citroën C5 Aircross. Radi se o bogato opremljenom modelu koji je dostupan za isporuku odmah, do rasprodaje zaliha. Poklon svim kupcima je produženo jamstvo od 5 godina/100.000 km, a uz Citroën Financiranje Plus kupci mogu iskoristiti posebnu ponudu financiranja i dodatni popust od 10.000 kn. Sve fizičke osobe pri kupnji SUV Citroën C5 Aircross na poklon dobivaju jednogodišnje članstvo u klubu vjernosti Citroën Zauvijek, koji nudi niz pogodnosti s kojima omogućuje povoljnije održavanje u mreži ovlaštenih servisa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je SUV Citroën C5 Aircross LIVE BlueHDi 130 S&S BVM6 u ponudi s cijenom već od 179.900 kn, bez obzira na financiranje. Bogata serijska oprema uključuje CITROËN Connect radio na 8" tabletu, PHC - ovjes s progresivnim hidrauličnim graničnicima™, sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake, prepoznavanje prometnih znakova za ograničenje brzine te opcije automatski dvozonski klima uređaj i 12,3“ TFT digitalnu instrument ploču i alu naplatke 17.

Foto: Citroen

Tema: Promo sadržaj