City Center one Split u portfelju domaćeg fonda InterCapital

City Center one Split postao je jedna od prve dvije nekretnine u portfelju prvog otvorenog investicijskog fonda za ulaganje u komercijalne nekretnine u Hrvatskoj InterCapital Real Estate fonda. U sklopu transakcije potpisan je i ugovor o zajedničkom ulaganju s Fondom, koji uključuje i opcije stjecanja potpunog vlasništva nad objektom u narednim godinama.

Ovaj strateški joint venture potvrđuje status splitskog trgovačkog centra kao vrhunske nekretnine, a domaćim ulagačima otvara priliku za ulaganje u prvorazrednu imovinu, navodi se u priopćenju.

- Prodaja City Centera one Split potvrđuje našu dugogodišnju posvećenost i strateški pristup u asset managementu. U CC Realu ne upravljamo prostorima, već potencijalom svake nekretnine. Iznimno nam je bitno da investitorima, zakupcima i zajednici donosimo dugoročnu vrijednost, od razvoja poslovnog modela, do savjetovanja, uvođenja inovacija i planiranja investicija. Vjerujemo da će fondovi poput ovog koji je pokrenuo InterCapital domaćim ulagačima donijeti još više stabilnosti, ali i šansu da dugoročno stvaraju vrijednost zajedno s nama - ističe direktorica CC Reala Neda Buljević Vlačić te dodaje kako je upravo City Center one Split sjajan primjer koliko je važno razumjeti da je upravljanje komercijalnim nekretninama maraton, a ne sprint.



Tri godine transformacije i održivog razvoja

Foto: Tomislav Moze





U protekle tri godine CC Real je strateškim upravljanjem, izgradnjom branda i repozicioniranjem na tržištu, kao i sveobuhvatnim preuređenjem CCO Split u iznosu većem od 22 milijuna eura, još snažnije pozicionirao ovaj splitski centar kao prvoklasnu komercijalnu nekretninu. Pritom ona postavlja i nove standarde za održive trgovačke centre u Europi pa je tako City Center one Split prvi u Hrvatskoj usklađen s EU taksonomijom, a vlasnik je i jednog od najcjenjenijih svjetskih standarda za održivu gradnju i upravljanje nekretninama, DGNB Gold. Osim što City Center one Split time doprinosi ublažavanju klimatskih promjena te postaje otporniji na klimatske rizike, on postiže i niže operativne troškove te povećava svoju tržišnu vrijednost.

Prodaja dijela udjela City Centera one Split InterCapital Real Estate Fondu Alfa potvrđuje kako je CC Real jedan od važnih sukreatora u novoj investicijskoj fazi na hrvatskom tržištu, u kojoj izvrsno vođene prvoklasne komercijalne nekretnine uskoro mogu biti u portfeljima hrvatskih ulagača.

U upravljačkom portfelju CC Reala u Hrvatskoj nalaze se još i City Center one Zagreb West i East te Max City Pula, dok na međunarodnoj razini kompanija upravlja investicijama i komercijalnim nekretninama od EU zemalja i Ujedinjenog kraljevstva do Australije. Svoje međunarodno iskustvo i znanje CC Real će nastaviti primjenjivati i u Hrvatskoj te i dalje osiguravati dugoročne stabilne prinose za investitore, sigurnost za zakupce te punu iskorištenost potencijala svakog objekta pod svojim upravljanjem.